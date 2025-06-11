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Обман в вафельном стаканчике: чем кормят россиян под видом ванильного пломбира

Опубликовано: 11 июня 2025 21:02
пломбир, мороженое
Обман в вафельном стаканчике: чем кормят россиян под видом ванильного пломбира
globallookpress/Vladimir Baranov

Что нужно знать, чтобы купить настоящее мороженое.

Во Всемирный день мороженого Роскачество поделилось неутешительными новостями — последнее исследование показало ухудшение качества ванильного пломбира на российском рынке. Несмотря на то, что в целом мороженое признано неплохим, в некоторых образцах обнаружены признаки фальсификации и другие неприятные сюрпризы.

Секреты «экономии»: жирность ниже, цены выше?

В основном продукция изготавливается приемлемого уровня качества — экономкласса, поэтому и массовая доля жира часто 12, а не 15%, как должно быть в традиционном продукте.

Это говорит о том, что производители стремятся снизить себестоимость продукции, жертвуя при этом ее качеством и вкусовыми характеристиками.

Растительные жиры вместо молочных: обман потребителей

Согласно результатам исследований, одна из основных проблем с мороженым заключается в фальсификации растительными жирами. Как передает Life, в некоторых образцах обнаружены фитостерины, свидетельствующие о замене животного жира. Хотя это и не опасно для здоровья, отсутствие соответствующей информации на этикетке вводит потребителей в заблуждение. Покупатель имеет право знать, что он ест.

Кишечная палочка в пломбире: проблемы с санитарией

Кроме того, исследование 2022 года выявило, что в семи видах сливочного пломбира присутствовали бактерии группы кишечной палочки. Это указывает на нарушение санитарных норм при производстве и хранении мороженого.

Стафилококк и другие опасные микроорганизмы: к счастью, не обнаружены

К счастью, в исследованных образцах не было обнаружено золотистого стафилококка, патогенных микроорганизмов, включая сальмонеллу и листерий. Это вселяет некоторую надежду на то, что ситуация не настолько критична.

Антибиотики в мороженом: следы есть, превышений нет

Превышений допустимых норм антибиотиков не выявлено, однако следовые количества (тетрациклин, клоксациллин) в разрешенных пределах обнаружены в трёх торговых марках. Даже небольшие количества антибиотиков в продуктах питания могут негативно влиять на здоровье.

Повышенная кислотность: проблема решена?

Повышенная кислотность, которая может свидетельствовать о несоответствии нормам, в последнем исследовании не зафиксирована.

Как выбрать настоящий пломбир: советы от Роскачества

Чтобы не стать жертвой фальсификации и купить качественный пломбир, Роскачество рекомендует:

  • Внимательно изучать состав продукта на этикетке. Следует убедиться, что в составе указаны только натуральные ингредиенты, такие как молоко, сливки, сахар и ваниль.
  • Обращать внимание на массовую долю жира. В настоящем пломбире она должна быть не менее 15%.
  • Выбирать продукцию известных и проверенных производителей.
  • Избегать покупки мороженого с неестественно ярким цветом и запахом. Это может свидетельствовать о наличии искусственных красителей и ароматизаторов.
  • Обращать внимание на срок годности и условия хранения.

Результаты исследования Роскачества — это повод для того, чтобы внимательнее относиться к выбору мороженого и не доверять слепо рекламе.

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Автор:
Ксения Пронина
Общество
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