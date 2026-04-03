Не яйца, а истинный шедевр: чистое золото и винтажный беж — овощи и специи в помощь

Самые необычные способы окрашивания яиц на Пасху

Луковая шелуха, каркаде, магазинные красители для пасхальных яиц - все это уже надоело. В этом году хочется чего-то яркого, необычного, но при этом натурального, природного. Поэтому предлагаем выкрасить яйца в самые необыкновенные оттенки при помощи овощей и специй - дешево, красиво, экологично.

Рассмотрим три варианта окрашивания яиц на Пасху.

Космические яйца

Нарежьте половину кочана фиолетовой капусты, залейте водой, добавьте 3 ст. л. уксуса и отварите в течение 20 минут. Процедите отвар и поместите в него сваренные яйца на два часа. За это время скорлупа примет небесный голубой вид, а если оставить продукт подольше, то яйца станут цвета индиго, как-будто это не скорлупа, а целый космос.

Золотистые яйца

Сделать яйца золотистыми поможет обычная куркума. Растворите 3 ст. л. специи в 1 л воды, доведите до кипения и опустите отварные яйца. Уже через 15-20 минут они примут ярко-желтый оттенок. А если хочется, чтобы скорлупа стала "в крапинку", то соедините куркуму и крупную соль и натрите смесью горячие яйца.

Винтажные бежевые яйца

Если вам больше по душе спокойные оттенки в стиле минимализма, то выкрасьте яйца в сдержанный бежевый цвет. Для этого заварите кофе или черный чай, опустите в него яйца и поставьте на медленный огонь на 10 минут. Остудите в той же жидкости. У вас получится элегантный кофейный оттенок. Его можно оставить в чистом виде или нанести на эстетичный фон симпатичные узоры любым способом.

