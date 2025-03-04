Не жалеют ни сил, ни денег: сколько выделили из бюджета на обустройство Гатчины

Правительство явно не намерено затягивать с переездом.

Похоже, кроме Москвы, у Петербурга появился еще один соперник за статус. Гатчина, которая де-факто стала столицей Ленинградской области еще в 2023 году, теперь готовится закрепить этот статус официально.

Проект «Гатчина — столица Ленинградской области» планируют завершить к 2027 году, а его стоимость уже оценивается в 3,4 миллиарда рублей. И это еще не предел: вероятно, сумма вырастет.

Частично органы власти региона перебрались в Гатчину еще в 2021 году, но тогда это воспринималось как временная мера. Сейчас же всё выглядит серьёзно: инвестиции в Гатчинский район в 2022 и 2023 годах выросли на 100%, а местные предприниматели называют город настоящим центром притяжения глобальных инвестиций.

Почему Гатчина, а не Петербург?

Губернатор Александр Дрозденко официально утвердил изменения в Уставе региона еще весной 2023 года, признавая Гатчину столицей Ленобласти. И надо сказать, этот ход явно пришелся по душе инвесторам. Руководитель города-курорта Gatchina Gardens Наталья Осетрова отметила, что интерес к городу вырос не только у российских, но и у иностранных компаний, особенно в сфере науки и технологий.

Для Петербурга это явно тревожный звоночек: пока культурная столица обсуждает реставрации и новые скверы, Гатчина набирает обороты как административный и инвестиционный центр. И это на фоне того, что бюджет проекта пока только в начальной стадии — к 2027 году он может серьёзно увеличиться.

Что изменится для жителей и бизнеса?

Инвестиции будут расти. Уже сейчас объём вложений в Гатчинский район вырос вдвое, и это только начало. Новые рабочие места и проекты. Бизнес активно заходит в город, особенно в области науки и высоких технологий. Гатчина как новый центр притяжения. Если раньше инвесторы смотрели в сторону Петербурга, теперь их интерес всё чаще падает на Гатчину.

Выглядит так, будто Петербургу придётся потесниться не только в культурной, но и в административной сфере. Если проект действительно завершат к 2027 году, Гатчина сможет претендовать на роль не просто областного центра, а настоящего административного и делового хаба региона.

Почему предприниматели выбирают Гатчину?

Меньше бюрократии. В Гатчине проще согласовать проекты и быстрее получить разрешения. Инвестиции в науку и технологии. Гатчина делает ставку на высокие технологии, а это сразу привлекает инвесторов. Доступная аренда и налоги. В отличие от Петербурга, где каждый квадратный метр офиса тянет на зарплату айтишника, в Гатчине условия куда более лояльные.

А что это значит для Петербурга?

Пока Петербург остается культурной столицей, но его административные функции постепенно перебираются в Гатчину. Уже сейчас часть органов власти переехала в новый центр, а если проект действительно завершат к 2027 году, столица Ленинградской области станет и административным центром, и бизнес-хабом.

В общем, похоже, что Петербургу придется привыкать к новому статусу-кво: культурная столица — это, конечно, здорово, но административные функции утекают в сторону Гатчины вместе с миллиардами инвестиций. И, судя по всему, это только начало, пишет Business FM Петербург.

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