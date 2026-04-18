Не жарить и не запекать: как приготовить сосиски для максимальной сочности – совет мясников

Большинство людей уверены, что умеют готовить сосиски. Кинул на сковороду, поджарил до румяной корочки — и готово. Но у мясников, работающих на фермах, свое мнение. Они утверждают, что есть способ гораздо лучше. Он состоит из двух этапов, и, по их словам, не разочарует.
Пожарить сосиски на сковороде - способ распространённый, но профессионалы его не одобряют. Мясо при высокой температуре теряет соки, сковорода разбрызгивает жир, а сосиски часто получаются суховатыми, особенно если их пережарить. Вместо этого сосиски стоит сначала сварить, а только потом пожарить.
Отварите сосиски
Положите сырые сосиски в кастрюлю и залейте холодной водой так, чтобы она покрывала их, плюс еще на 2,5 см. Поставьте на средний огонь и доведите до слабого кипения. Не прокалывайте сосиски и не включайте сильный огонь, чтобы все соки не вытекли.
Когда вода закипит, варите ещё 2–3 минуты. На этом этапе сосиски полностью готовы: их можно нарезать в пасту или запеканку. Но можно сделать вкуснее.
Обжарьте сосиски
Варёные сосиски выглядят не очень аппетитно — бледные, непривлекательные. Но это легко исправить. Нагрейте на сковороде столовую ложку растительного масла на среднем огне. Обжаривайте сосиски (целиком или нарезанными кружочками) до золотисто-коричневого цвета. Это займёт всего пару минут. Но оно того стоит - даже простые сосиски будут вкусные, как в ресторане.
Итак, подытожим, правила приготовления сосисок:
- Не прокалывайте сосиски ни при варке, ни при жарке, чтобы соки не вытекли.
- Не варите на сильном огне — только на среднем и до слабого кипения.
- Обжаривайте быстро, чтобы не пересушить.
Результат: мясные полуфабрикаты получаются сочными изнутри, с аппетитной хрустящей корочкой снаружи, уверяют мясники.
