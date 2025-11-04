Немцы теряются в петербургских магазинах: их смущает одна деталь

У них такого нет.

Петербургский, да и в целом российский сервис и уровень цифровизации, особенно в сфере розничной торговли, производят неизгладимое впечатление на иностранных гостей.

Жители Германии, прибывшие в Санкт-Петербург, столкнулись с реалиями, которые показались им «полной чепухой и бессмыслицей». Основной причиной удивления стало кардинальное различие в подходах к работе магазинов, особенно в выходные дни.

24/7 по-русски: Как круглосуточные магазины ошеломляют немцев?

«Первое, что удивило иностранцев – это магазины, работающие 24/7», — делится впечатлениями Елена, принимающая гостей из Германии.

«В любое время дня и ночи мы можем поехать (или пойти) за продуктами, причем, это касается и готовой еды, или за бытовыми принадлежностями, даже одежду первой необходимости всегда можно приобрести в таких магазинах как „Лента“, например, которая обслуживает клиентов круглосуточно».

Для немцев, привыкших к иному графику, это стало настоящим откровением.

«Немцы не могли поверить, что нам, россиянам, не надо тратить время на то, чтобы закупаться всем заранее, ведь в Германии все иначе: по будням магазины работают в среднем до 21.00, а в воскресенье вообще у всех выходной».

Единственная возможность купить что-то в Германии в выходной — это заправки, где цены, разумеется, завышены.

«Выходной — это закон!»: Немецкий шок от российских сервисов и скорости

Такой подход к работе магазинов заставляет немцев заранее планировать свои покупки, «и главное — ничего не забыть». Хотя они и привыкли к своему укладу, новость о круглосуточной доступности товаров вызвала зависть.

«Герман и Мари уверены, что у них такого никогда не будет, ведь ни один немец не согласится работать в воскресенье — это законный выходной, который должен быть у всех людей».

«Логику этих самых немцев понять трудно: есть куча способов обеспечить сотрудников и положенными выходными, и при этом организовать работу в выходные дни».

«От «понятий» к «приложениям»: Цифровая революция, которая удивляет Европу

Второе, что шокирует гостей из Германии, — это «степень цифровизации и скорость оказания услуг».

Россине привыкли к мгновенным переводам и быстрой доставке, тогда как в Европе «привыкли к обратному: что иногда заказ надо ждать по несколько дней».

Немецкая «доставка из соседнего магазина» может занять «пару дней», что, по сути, «исчезает сам смысл доставки»

«Еда за 3,5 евро и бесплатно за 15 минут»

«Еще один пункт, который удивил гостей из Германии — это технологичность России, изобилие различных онлайн–сервисов», — отмечает Елена.

Их поразили «самые элементарные, типа быстрой доставки продуктов на дом, заказа одежды, оформление кредитов и всяких справок».

Для петербуржцев это стало нормой, но немцы были в шоке:

«Что можно заказать еду на мизерную сумму 3,5 евро и тебе бесплатно привезут ее на дом за 15-25 минут».

Оформление кредитов онлайн, без справок и с мгновенным зачислением денег на карту, также вызвало удивление.

«Никакого дефицита, никакой бедности»: Немцы пересматривают взгляды на Россию после шопинга

Немецкие аналоги сервисов существуют, но требуют «заблаговременного заказа» и предлагают доставку «на завтра–послезавтра».

«В общем, не ожидали немцы, что Россия такая передовая страна, думали, мы тут в дефиците и в бедности живем».

Этот опыт полностью изменил их представления о России, показав страну как технологически развитую и удобную для жизни.