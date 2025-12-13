Неожиданная развилка в ПДД: МВД подготовило поправки — пункт, который может изменить ваши привычки за рулём

Министерство внутренних дел России предлагает внести корректировки в правила дорожного движения. Их инициатива предусматривает возможность предъявления водительских прав и документов на автомобиль в электронном формате, наряду с традиционными бумажными версиями. Соответствующий проект опубликован на федеральном портале для обсуждения.
Для показа водительского удостоверения и свидетельства о регистрации транспортного средства планируется использовать специальный двухмерный штрих-код. Передача информации будет обеспечиваться через национальный мессенджер МАХ и сервис «Госуслуги». Такие изменения позволят автомобилистам использовать собственные цифровые документы наравне с привычными бумажными.
Сейчас проект проходит стадию обсуждения с участием граждан.