Неожиданная развилка в ПДД: МВД подготовило поправки — пункт, который может изменить ваши привычки за рулём

Опубликовано: 13 декабря 2025 12:13
Проект постановления правительства России находится на этапе общественного обсуждения.

Министерство внутренних дел России предлагает внести корректировки в правила дорожного движения. Их инициатива предусматривает возможность предъявления водительских прав и документов на автомобиль в электронном формате, наряду с традиционными бумажными версиями. Соответствующий проект опубликован на федеральном портале для обсуждения.

Для показа водительского удостоверения и свидетельства о регистрации транспортного средства планируется использовать специальный двухмерный штрих-код. Передача информации будет обеспечиваться через национальный мессенджер МАХ и сервис «Госуслуги». Такие изменения позволят автомобилистам использовать собственные цифровые документы наравне с привычными бумажными.

Сейчас проект проходит стадию обсуждения с участием граждан.

Автор:
Юлия Аликова
Город
