Неожиданное чудо на Неве: 47-летняя петербурженка обрела радость материнства

В перинатальном подразделении Педиатрического университета в Санкт-Петербурге 14 января на свет появился мальчик. Его мама, 47-летняя Татьяна, рассказала, что вес новорождённого — 3620 граммов, рост составляет 51 сантиметр. Супруги уже воспитывают дочь семнадцати лет, однако давно хотели второго ребёнка.

Татьяна поделилась, что новое пополнение в семье стало неожиданностью. Она призналась:

«Но неожиданно наступила беременность, это для нас был просто Божий подарок, и, конечно, решили, что будем рожать», — сказала она.

Сейчас родители обдумывают, какое имя дать сыну, и им больше всего по душе вариант Александр.

Ключевой особенностью этой истории стало то, что беременность наступила естественным путём — Татьяна не прибегала к вспомогательным репродуктивным технологиям, и её не госпитализировали в период ожидания ребёнка. Однако во время беременности врачи выявили у неё гестационный сахарный диабет. Благодаря государственной поддержке роды прошли по специальной квоте.

При гестационном сахарном диабете у женщины нарушается обмен углеводов. Обычно это состояние исчезает после рождения ребёнка, однако во время вынашивания требуется пристальное медицинское наблюдение. Женщина отметила, что сотрудники центра оказали ей большое внимание и заботу.

Татьяна поделилась впечатлениями о медицинском персонале центра:

«Я почти не помню свои первые роды, которые проходили в другом роддоме. Но в этот раз мне запомнилось очень бережное и корректное отношение персонала. Я благодарна всем, особенно врачу акушеру-гинекологу Надежде Борисовне Кутеевой и акушерке Елене Цветковой, которые в этот непростой момент всё время были рядом со мной», — сказала она.

По словам заместителя главного врача клиники университета Юлии Кокониной, учреждение принимает женщин любого возраста из разных российских регионов.

