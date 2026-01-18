Городовой / Город / Неожиданное чудо на Неве: 47-летняя петербурженка обрела радость материнства
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Вместо покупки места — штраф в 10 тысяч: как петербуржцы воюют из-за столбиков, и это не шутка Город
Питерская драма: дама разошлась на досмотре и напала на полицейскую Город
Зарплаты замедлят бег: депутат раскрыла тревожный прогноз на 2026 год Город
Пожар в Келози: как семь жизней ускользнули из пламени Город
Забудьте про жвачку: специя, которая убивает несвежее дыхание за секунды: просто пожуйте 3 зернышка — и вы звезда беседы Полезное
Теги
Санкт-Петербург Лайфхак История и культура Санкт-Петербурга Россия Происшествие
Категории
Общество Спорт Полезное

Неожиданное чудо на Неве: 47-летняя петербурженка обрела радость материнства

Опубликовано: 18 января 2026 18:41
 Проверено редакцией
Неожиданное чудо на Неве: 47-летняя петербурженка обрела радость материнства
Неожиданное чудо на Неве: 47-летняя петербурженка обрела радость материнства
Городовой ру

В перинатальном подразделении Педиатрического университета в Санкт-Петербурге 14 января на свет появился мальчик. Его мама, 47-летняя Татьяна, рассказала, что вес новорождённого — 3620 граммов, рост составляет 51 сантиметр. Супруги уже воспитывают дочь семнадцати лет, однако давно хотели второго ребёнка.

Татьяна поделилась, что новое пополнение в семье стало неожиданностью. Она призналась:

«Но неожиданно наступила беременность, это для нас был просто Божий подарок, и, конечно, решили, что будем рожать», — сказала она.

Сейчас родители обдумывают, какое имя дать сыну, и им больше всего по душе вариант Александр.

Ключевой особенностью этой истории стало то, что беременность наступила естественным путём — Татьяна не прибегала к вспомогательным репродуктивным технологиям, и её не госпитализировали в период ожидания ребёнка. Однако во время беременности врачи выявили у неё гестационный сахарный диабет. Благодаря государственной поддержке роды прошли по специальной квоте.

При гестационном сахарном диабете у женщины нарушается обмен углеводов. Обычно это состояние исчезает после рождения ребёнка, однако во время вынашивания требуется пристальное медицинское наблюдение. Женщина отметила, что сотрудники центра оказали ей большое внимание и заботу.

Татьяна поделилась впечатлениями о медицинском персонале центра:

«Я почти не помню свои первые роды, которые проходили в другом роддоме. Но в этот раз мне запомнилось очень бережное и корректное отношение персонала. Я благодарна всем, особенно врачу акушеру-гинекологу Надежде Борисовне Кутеевой и акушерке Елене Цветковой, которые в этот непростой момент всё время были рядом со мной», — сказала она.

По словам заместителя главного врача клиники университета Юлии Кокониной, учреждение принимает женщин любого возраста из разных российских регионов.

Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала «Городовой».

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью