Итальянцы выбрасывают это на помойку, а мы едим и пальчики облизываем: мама миа, что за люди
Итальянцы выбрасывают это на помойку, а мы едим и пальчики облизываем: мама миа, что за люди

Опубликовано: 18 января 2026 19:30
 Проверено редакцией
итальянец в России
Фото: Городовой.ру

Итальянец Марко, впервые попав в обычный российский супермаркет, был искренне поражён привычными для нас продуктами. Каждый из них вызывал у него удивление, а порой и лёгкий культурный шок.

Первым открытием стал кефир. Попробовав его, Марко воскликнул: «У нас если молоко скисло — его выбрасывают. А вы… вы это специально производите!»

На вкус напиток показался ему странным, но приятным. Не меньше вопросов вызвала гречка — непривычная крупа с «ореховым» привкусом. Узнав о её пользе, итальянец с сожалением заметил, что на родине все сидят на диетах с безвкусным рисом, не подозревая о такой альтернативе.

Но настоящим гастрономическим потрясением стало сало. Увидев ценник 500+ рублей за килограмм, Марко не поверил своим глазам: в Италии подобный деликатес стоит в разы дороже. Попробовав его с ржаным хлебом, он оценил нежную текстуру.

Квашеная капуста также вызвала интерес — хоть и смутила своим запахом (такое тоже идет на помойку в Италии), но в итоге была признана вкусной и модной, ведь ферментированные продукты сейчас в тренде.

В итоге Марко увёз домой целый чемодан русских деликатесов, а позже даже ввёл в меню своего ресторана в Болонье блюдо под названием «каша гречневая по-русски».

Игорь Мустафин
