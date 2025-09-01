Городовой / Общество / «Неприятно удивили»: туристка впервые посетила Летний сад в Петербурге и осталась разочарована
«Неприятно удивили»: туристка впервые посетила Летний сад в Петербурге и осталась разочарована

Опубликовано: 1 сентября 2025 11:01
Летний сад
«Неприятно удивили»: туристка впервые посетила Летний сад в Петербурге и осталась разочарована
Фото: Городовой.ру

Столкнулась с суровой реальностью.

Летний сад в Петербурге часто представляют как место, где оживает императорская роскошь, но впечатления туристов нередко оказываются противоречивыми. История у этого парка действительно впечатляющая — Пётр I задумал его в 1704 году, ориентируясь на европейские традиции.

Здесь должны были сочетаться мраморные скульптуры, изящные фонтаны и продуманные аллеи, создавая пространство для прогулок и восхищения. В реальности сад выглядит иначе.

Фонтаны и пруды с лебедями придают ему очарование, копии античных статуй выполнены достойно, а вид на Михайловский замок напоминает о прошлом города. Здесь легко почувствовать дыхание истории, но от обещанной визуальной роскоши остаётся только намёк.

Цветов и ярких красок почти нет, зелени много, но ландшафтный дизайн местами кажется незавершённым: крон кустов не везде придерживаются формы, а ухоженности, которой ждёшь, не хватает.

«Неприятно удивили цены на напитки», — отмечает туристка на Дзене.

Бутылка воды стоит 150 рублей, мороженое — столько же, посещение туалета — 45 рублей, а аренда исторического костюма для фотосессии обходится в тысячу. Вход в сад остаётся бесплатным, но дополнительные услуги ощущаются завышенными.

Летний сад — место для тихих прогулок, где ценят спокойствие, пруды и ощущение старого Петербурга. Однако приходить сюда лучше без иллюзий: это не Петергоф и не Версаль, а скорее уголок истории, где красота скромнее, чем на рекламных фото.

Автор:
Игорь Мустафин
Общество
