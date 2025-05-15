ПМЭФ и «пробочный апокалипсис»: куда лучше не соваться в Петербурге во время экономического форума и как объехать транспортный ад

Что ждет Петербург во время проведения экономического форума.

В связи с проведением Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в Петербурге будут введены временные дорожные ограничения, сообщил вице-губернатор города Валерий Москаленко. Это означает, что жителям и гостям города следует готовиться к пробкам и затруднениям в движении в период проведения форума.

Стоит заранее узнать о планируемых ограничениях, чтобы скорректировать свои маршруты и минимизировать неудобства.

Информирование населения: планируемые ограничения и маршруты объезда

Городские власти заранее проинформируют жителей и гостей города о планируемых ограничениях, чтобы те могли скорректировать свои маршруты и подготовиться к поездкам.

Информация об ограничениях будет размещена на официальных сайтах города и в СМИ. Также будут разработаны альтернативные маршруты объезда, которые позволят минимизировать время в пути.

«Неудобства неизбежны»: минимизация влияния на жизнь города

«Важный момент — это временные транспортные ограничения, от которых в мероприятиях такого масштаба, к сожалению, не отказаться. Работаем с транспортными службами, чтобы минимизировать неудобства для жителей», — подчеркнул Москаленко в беседе с «Деловой Петербург».

Власти города признают, что проведение ПМЭФ приведет к определенным неудобствам для горожан, но прилагают все усилия, чтобы минимизировать их влияние на повседневную жизнь.

Санитарная безопасность: обязательное тестирование на COVID-19

Также вице-губернатор сообщил, что в городе сохраняются меры санитарной безопасности. Посещение форума будет возможно только при наличии отрицательного теста на COVID-19. Это необходимая мера для обеспечения здоровья и безопасности участников форума и жителей города.

Усиленный контроль: аэропорты, вокзалы, гостиницы и рестораны

Усиленный контроль будет осуществляться в аэропортах, на вокзалах, в гостиницах и ресторанах. Это позволит выявить возможные случаи заболевания и предотвратить распространение инфекции.

Меры санитарной безопасности будут соблюдаться в соответствии с действующими правилами и рекомендациями.

Дата проведения ПМЭФ-2025: готовьтесь к ограничениям с 18 по 21 июня

Напомним, ПМЭФ-2025 пройдет с 18 по 21 июня в КВЦ «Экспофорум». В этот период следует ожидать наибольших транспортных ограничений и пробок в городе.

Рекомендуется заранее планировать свои передвижения и по возможности избегать поездок в район проведения форума.

Рекомендации для жителей: планирование маршрутов и использование общественного транспорта

В период проведения ПМЭФ рекомендуется заранее планировать свои маршруты, учитывая возможные пробки и ограничения в движении. По возможности, стоит отказаться от использования личного транспорта и передвигаться на общественном транспорте.

Также можно рассмотреть возможность работы из дома или перенести важные встречи и дела на другой период.

Влияние ПМЭФ на экономику города: приток инвестиций и развитие инфраструктуры

Несмотря на временные неудобства, проведение ПМЭФ оказывает положительное влияние на экономику города. Форум привлекает в Петербург инвестиции, способствует развитию инфраструктуры и создает новые рабочие места.

Участие в ПМЭФ позволяет предприятиям города установить новые партнерские связи и расширить свой бизнес.