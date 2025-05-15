ПМЭФ и «пробочный апокалипсис»: куда лучше не соваться в Петербурге во время экономического форума и как объехать транспортный ад

В связи с проведением Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в Петербурге будут введены временные дорожные ограничения, сообщил вице-губернатор города Валерий Москаленко. Это означает, что жителям и гостям города следует готовиться к пробкам и затруднениям в движении в период проведения форума.
Стоит заранее узнать о планируемых ограничениях, чтобы скорректировать свои маршруты и минимизировать неудобства.
Информирование населения: планируемые ограничения и маршруты объезда
Городские власти заранее проинформируют жителей и гостей города о планируемых ограничениях, чтобы те могли скорректировать свои маршруты и подготовиться к поездкам.
Информация об ограничениях будет размещена на официальных сайтах города и в СМИ. Также будут разработаны альтернативные маршруты объезда, которые позволят минимизировать время в пути.
«Неудобства неизбежны»: минимизация влияния на жизнь города
«Важный момент — это временные транспортные ограничения, от которых в мероприятиях такого масштаба, к сожалению, не отказаться. Работаем с транспортными службами, чтобы минимизировать неудобства для жителей», — подчеркнул Москаленко в беседе с «Деловой Петербург».
Власти города признают, что проведение ПМЭФ приведет к определенным неудобствам для горожан, но прилагают все усилия, чтобы минимизировать их влияние на повседневную жизнь.
Санитарная безопасность: обязательное тестирование на COVID-19
Также вице-губернатор сообщил, что в городе сохраняются меры санитарной безопасности. Посещение форума будет возможно только при наличии отрицательного теста на COVID-19. Это необходимая мера для обеспечения здоровья и безопасности участников форума и жителей города.
Усиленный контроль: аэропорты, вокзалы, гостиницы и рестораны
Усиленный контроль будет осуществляться в аэропортах, на вокзалах, в гостиницах и ресторанах. Это позволит выявить возможные случаи заболевания и предотвратить распространение инфекции.
Меры санитарной безопасности будут соблюдаться в соответствии с действующими правилами и рекомендациями.
Дата проведения ПМЭФ-2025: готовьтесь к ограничениям с 18 по 21 июня
Напомним, ПМЭФ-2025 пройдет с 18 по 21 июня в КВЦ «Экспофорум». В этот период следует ожидать наибольших транспортных ограничений и пробок в городе.
Рекомендуется заранее планировать свои передвижения и по возможности избегать поездок в район проведения форума.
Рекомендации для жителей: планирование маршрутов и использование общественного транспорта
В период проведения ПМЭФ рекомендуется заранее планировать свои маршруты, учитывая возможные пробки и ограничения в движении. По возможности, стоит отказаться от использования личного транспорта и передвигаться на общественном транспорте.
Также можно рассмотреть возможность работы из дома или перенести важные встречи и дела на другой период.
Влияние ПМЭФ на экономику города: приток инвестиций и развитие инфраструктуры
Несмотря на временные неудобства, проведение ПМЭФ оказывает положительное влияние на экономику города. Форум привлекает в Петербург инвестиции, способствует развитию инфраструктуры и создает новые рабочие места.
Участие в ПМЭФ позволяет предприятиям города установить новые партнерские связи и расширить свой бизнес.