Невская вода: почему петербуржцы пьют из-под крана, пока вся Россия кипятит

Опубликовано: 23 сентября 2025 21:30
вода
Невская вода: почему петербуржцы пьют из-под крана, пока вся Россия кипятит
globallookpress/Svetlana Vozmilova

По статистике более 70% жителей пьют воду из-под крана. Вредно это или нет?

Петербург — лидер России по качеству питьевой воды. Модернизация очистных сооружений и цифровые технологии обеспечивают жителей водой, соответствующей строгим нормам.

Как указано на сайте ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга», к 2025 году уровень очистки достиг 99,8%.

Качество воды контролируется на входе, выходе станций и «у крана». Ежедневно анализируются до 55 санитарно-химических и более 20 микробиологических показателей.

Лидерство в России

Обеспеченность населения качественной питьевой водой в Петербурге близки к 100%, превосходя среднероссийские показатели.

До 98% воды — невская. Она проходит полный цикл обработки: от фильтрации до обеззараживания.

Автор:
Ксения Пронина
