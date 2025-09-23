Невская вода: почему петербуржцы пьют из-под крана, пока вся Россия кипятит

Петербург — лидер России по качеству питьевой воды. Модернизация очистных сооружений и цифровые технологии обеспечивают жителей водой, соответствующей строгим нормам.
Как указано на сайте ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга», к 2025 году уровень очистки достиг 99,8%.
Качество воды контролируется на входе, выходе станций и «у крана». Ежедневно анализируются до 55 санитарно-химических и более 20 микробиологических показателей.
Лидерство в России
Обеспеченность населения качественной питьевой водой в Петербурге близки к 100%, превосходя среднероссийские показатели.
До 98% воды — невская. Она проходит полный цикл обработки: от фильтрации до обеззараживания.