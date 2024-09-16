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Ничего милее вы сегодня не увидите: тамарины из Ленинградского зоопарка снова оказались в центре внимания (видео)

16 сентября 2024 10:40
Ничего милее вы сегодня не увидите: тамарины из Ленинградского зоопарка снова оказались в центре внимания (видео)
Ничего милее вы сегодня не увидите: тамарины из Ленинградского зоопарка снова оказались в центре внимания (видео)
Фото Городовой.ру

Эти зверьки знают, как рассмешить людей.

Сотрудники Ленинградского зоопарка решили порадовать своих подписчиков и показали видео с краснорукими тамаринами. Эти маленькие, но невероятно активные приматы демонстрируют свои акробатические способности и веселые повадки, которые ежедневно привлекают внимание посетителей.

Трудно не улыбнуться, глядя, как эти зверьки лазают по веткам, играют друг с другом и ловко орудуют своими яркими оранжевыми лапками. Эти зверьки сразу бросаются в глаза благодаря своим ярко-оранжевым лапкам, которые словно перчатки контрастируют с их черной шерстью. Живут они в тропических лесах, а в зоопарке их стараются окружить максимальным комфортом.

Питаются тамарины в основном фруктами, насекомыми и мелкими позвоночными. Им особенно нравятся бананы, яблоки и различные ягоды. В зоопарке их меню разнообразно, чтобы они получали все необходимые витамины и микроэлементы. Но хит — это живой корм! Насекомые для них не просто еда, а игра — они с удовольствием охотятся на них, проявляя природную ловкость.

«На видео запечатлено прекрасное семейство тамаринов: Ингрит, Астрид и Рагнар. Они с большим интересом рассматривают все вокруг, ведь знают, что скоро обед», — написали сотрудники зоопарка в Telegram-канале.

Тамарины — отличные акробаты: карабкаются по деревьям, играют друг с другом и даже могут прыгать на довольно большие расстояния. Интересно наблюдать и как они общаются с помощью различных звуков — от писков до пронзительных криков.

Особенность этих приматов — их социальность. Тамарины живут семейными группами и помогают друг другу в воспитании детенышей. Родители заботятся о малышах с особой трепетностью, и даже другие члены группы участвуют в этом процессе, что делает их настоящими коллективистами.

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Автор:
Екатерина Адамова
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