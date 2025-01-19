Ничуть не лучше современных мигрантов: как в Петербурге 19 века жили простые рабочие

Жизнь рабочих до революции в Петербурге была далека от романтических представлений о старом времени. Условия жизни были крайне сложными, особенно для неквалифицированных рабочих и их семей.

Основные аспекты жизни рабочих:

Жилье Флигели и угловые квартиры : В больших доходных домах часто устраивали небольшие пристройки-флигели, которые сдавались малоимущим. Эти флигели редко имели удобства, такие как отопление, газ или электричество. Квартиры в них состояли максимум из трех комнат, где в лучшем случае могла жить одна семья, а в худшем — десятки человек.

: В больших доходных домах часто устраивали небольшие пристройки-флигели, которые сдавались малоимущим. Эти флигели редко имели удобства, такие как отопление, газ или электричество. Квартиры в них состояли максимум из трех комнат, где в лучшем случае могла жить одна семья, а в худшем — десятки человек. Койко-места: Спрос на жилье был настолько высок, что рабочие арендовали не комнаты, а места на кроватях. Одну кровать могли делить несколько человек, используя её посменно. Перенаселение В одной комнате зачастую проживало по 10–20 человек. Некоторые квартиры, особенно в центре, насчитывали до 70 обитателей. Условия жизни были антисанитарными: комнаты редко проветривались, так как окна выходили во дворы-колодцы, где пахло выгребными ямами и скопившимся мусором. Экономические условия Заработная плата неквалифицированного рабочего составляла около 20–25 рублей в месяц. Снять койко-место стоило около 3 рублей, а снять отдельный угол в комнате — ещё дороже. Большая часть доходов уходила на еду и минимальное жилье, оставляя мало денег на одежду, лечение и другие нужды. Санитарные и бытовые проблемы Во дворах доходных домов часто находились выгребные ямы, скотные сараи и место для хранения угля или дров. Отсутствие элементарных санитарных условий приводило к распространению болезней. Летом запахи в таких дворах становились особенно невыносимыми. Рабочий день Продолжительность рабочего дня составляла 10–12 часов, а иногда и больше. Тяжелый физический труд на заводах и фабриках обострял усталость и проблемы со здоровьем. Общественные настроения Рабочие Петербурга часто участвовали в забастовках и митингах, выражая недовольство тяжелыми условиями труда и жизни. Кульминацией стал Кровавое воскресенье 1905 года, когда рабочие, надеясь на поддержку царя, вышли с мирной демонстрацией, но столкнулись с жестоким подавлением.

Мифы о «прекрасной жизни» до революции

Истории о счастливой и обеспеченной жизни до революции касаются лишь привилегированных классов. Для большинства рабочих жизнь была борьбой за выживание. Именно эти тяжёлые условия и стали одной из причин нарастания социальной напряженности, приведшей к революции.

Современные флигели и квартиры, которые когда-то были местом вынужденного скопления десятков рабочих, теперь выглядят уютно и комфортно, но их история напоминает о сложностях жизни в дореволюционном Петербурге.