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Главное отличие от Сочи: почему в Анапе не растут пальмы - вопрос, интересующий всех туристов

Опубликовано: 20 июня 2026 23:16
 Проверено редакцией
Главное отличие от Сочи: почему в Анапе не растут пальмы - вопрос, интересующий всех туристов
Главное отличие от Сочи: почему в Анапе не растут пальмы - вопрос, интересующий всех туристов
Legion-Media
Названы причины, по которым в Анапе не растут пальмы

Самыми популярными направлениями для отдыха в Краснодарском крае продолжают оставаться Сочи и Анапа. При посещении Анапы туристы замечают весьма интересный факт. Здесь не растут пальмы.

Город также расположен на побережье моря, как и Сочи. Здесь часто бывает жарко, но найти хотя бы одну пальму будет затруднительно. С чем это связано?

Низкая влажность

Хоть Анапа и находится рядом с морем, воздух тут достаточно сухой. Ежегодно выпадает примерно 420 мм осадков. Такие условия не подходят для пальм, так как им нужна повышенная влажность, сообщает “Анапа-Сити”.

Климат

В Сочи субтропический климат, который идеально подходит для выращивания пальм. Но Анапа отличается умеренным климатом. Здесь бывают холодные зимы, сильные ветра, что неприемлемо для южного дерева. Иногда температура в Анапе опускается зимой до -10 градусов.

Некоторые местные жители Анапы все-таки решаются на выращивание пальм, но они высаживаются не в открытый грунт, а в кадку. На зиму небольшие деревья убирают в теплицу, а летом выставляют на улицу.

Если вам важно видеть во время отдыха пальмы, то лучше отдайте предпочтение именно Сочи. Этот курорт создает особое ощущение отдыха.

Опыт автора

“Для меня пальмы не сильно важны, поэтому я езжу отдыхать как в Сочи, так и в Анапу. Люблю отечественные курорты всем сердцем”, - рассказала Полина Аксенова.

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Автор:
Полина Аксенова
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