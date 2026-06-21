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21 июня открывается самый сильный день года: что нужно сделать до заката для удачи — народные приметы

Опубликовано: 21 июня 2026 01:10
 Проверено редакцией
21 июня открывается самый сильный день года: что нужно сделать до заката для удачи — народные приметы
21 июня открывается самый сильный день года: что нужно сделать до заката для удачи — народные приметы
Городовой ру
21 июня 2026 года приходится на одно из самых необычных астрономических событий года — летнее солнцестояние.

Именно в этот день жители Северного полушария увидят самый длинный световой день и самую короткую ночь. С древних времён люди считали эту дату особенной, наделяя её магической силой и связывая с многочисленными приметами.

Одновременно с этим православные верующие чтят память великомученика Феодора Стратилата. В народном календаре праздник получил название Фёдор Колодезник, поскольку именно в это время на Руси искали места для новых колодцев и источников.

Что можно делать 21 июня

Главной традицией дня считалось почтение к воде. Наши предки верили, что в период летнего солнцестояния она приобретает особую силу и помогает избавиться от болезней, усталости и негативной энергии.

С раннего утра люди умывались росой. Считалось, что такая процедура помогает сохранить красоту, молодость и крепкое здоровье на весь год.

Незамужние девушки совершали особый обряд для привлечения счастья в личной жизни. Они набирали воду из нескольких колодцев и использовали её для умывания, загадывая самые сокровенные желания.

В старину молодёжь устраивала гулянья до рассвета, водила хороводы и собиралась у костров. Огонь считался символом очищения, а потому через костры прыгали для избавления от всего плохого.

Также день считался удачным для загадывания желаний, построения планов и начала нового жизненного этапа.

Что нельзя делать 21 июня

Одним из самых серьёзных запретов считались семейные конфликты. Люди верили, что любая ссора, возникшая в день солнцестояния, может затянуться на долгие месяцы.

Под запретом было выбрасывание хлеба. Даже небольшие остатки старались отдать птицам или домашним животным, чтобы не навлечь нужду и бедность.

Не советовали давать обещания, в выполнении которых человек не уверен. Считалось, что нарушенное слово в этот день может привести к череде неудач.

Наши предки старались отказаться от тяжёлой физической работы, генеральной уборки, стирки и других утомительных дел. День рекомендовалось посвятить отдыху, молитве и общению с близкими.

Народные приметы на 21 июня

  • Пасмурное небо предвещает скромный урожай.
  • Громкие крики грачей предупреждают о приближении грозы.
  • Град сулит прохладное лето.
  • Алый закат и большое количество комаров обещают жаркую погоду.
  • Обильная роса утром считается знаком богатого урожая.
  • Множество звёзд на ночном небе предвещает грибную осень.
  • Тёмные грозовые облака вечером сулят ночной дождь.

Ранее мы выкладывали финансовый гороскоп на неделю с 22 по 28 июня.

Автор:
Александр Асташкин
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