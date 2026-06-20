Урожайность вырастет в 2 раза: при окучивании картофеля добавьте это в грунт — ведер для клубней может не хватить

Каждый садовод, занимающийся выращиванием картофеля на своем участке, стремится к достижению высокого урожая. Помимо стандартных агротехнических мероприятий, таких как полив, борьба с вредителями и прополка, данная культура в процессе вегетации требует проведения окучивания и внесения подкормок.
Агроном Ксения Давыдова представила рекомендации по применению удобрений для оптимизации клубнеобразования картофеля.
Картофель, в большей степени, чем другие культуры, нуждается в аэрации, что обуславливает необходимость проведения двукратного окучивания в течение вегетационного периода.
Первое окучивание рекомендуется проводить после появления всходов. Предварительно почва обрабатывается золой, обильно увлажняется, после чего вокруг каждого растения формируется небольшой земляной вал. Второе окучивание осуществляется при достижении растениями высоты 20-30 сантиметров. На этом этапе вносится комплексное удобрение «Азофоска», способствующее активному клубнеобразованию. Подкормка распределяется вокруг растений из расчета 3 грамма на куст.
Дополнительно рекомендуется провести внекорневую подкормку картофеля слабым раствором суперфосфата.
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