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Урожайность вырастет в 2 раза: при окучивании картофеля добавьте это в грунт — ведер для клубней может не хватить

Опубликовано: 20 июня 2026 19:16
 Проверено редакцией
Урожайность вырастет в 2 раза: при окучивании картофеля добавьте это в грунт — ведер для клубней может не хватить
Урожайность вырастет в 2 раза: при окучивании картофеля добавьте это в грунт — ведер для клубней может не хватить
Городовой ру
Простые правила ухода за картофелем

Каждый садовод, занимающийся выращиванием картофеля на своем участке, стремится к достижению высокого урожая. Помимо стандартных агротехнических мероприятий, таких как полив, борьба с вредителями и прополка, данная культура в процессе вегетации требует проведения окучивания и внесения подкормок.

Агроном Ксения Давыдова представила рекомендации по применению удобрений для оптимизации клубнеобразования картофеля.

Картофель, в большей степени, чем другие культуры, нуждается в аэрации, что обуславливает необходимость проведения двукратного окучивания в течение вегетационного периода.

Первое окучивание рекомендуется проводить после появления всходов. Предварительно почва обрабатывается золой, обильно увлажняется, после чего вокруг каждого растения формируется небольшой земляной вал. Второе окучивание осуществляется при достижении растениями высоты 20-30 сантиметров. На этом этапе вносится комплексное удобрение «Азофоска», способствующее активному клубнеобразованию. Подкормка распределяется вокруг растений из расчета 3 грамма на куст.

Дополнительно рекомендуется провести внекорневую подкормку картофеля слабым раствором суперфосфата.

Ранее мы рассказали, как сохранить урожай до весны.

Автор:
Ксения Давыдова
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