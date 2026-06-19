Готовлю такую подкормку и убиваю двух зайцев: овощи без нитратов и хранятся всю зиму — совет агронома Давыдовой

Для обеспечения сохранности собранного урожая до следующего года требуется соблюдение ряда условий. При этом следует учитывать, что на продолжительность хранения влияют не только температурный и воздушный режимы, но и комплекс других факторов. В частности, закладка на хранение овощей, пораженных болезнями и вредителями, значительно сократит сроки их сохранности.
Существует также дополнительный фактор, который поддается корректировке еще на этапе вегетации. Агроном Ксения Давыдова поделилась методикой, позволяющей существенно увеличить срок хранения урожая за счет снижения концентрации нитратов.
Почему накапливаются нитраты
Как правило, накопление нитратов происходит при избыточном применении азотных или органических удобрений. Для нейтрализации данного негативного воздействия предлагается использовать простой агротехнический прием.
Суть метода
Рекомендуется растворить одну столовую ложку железного купороса и одну чайную ложку лимонной кислоты в ведре воды. Полученным раствором в сентябре следует произвести опрыскивание растений по листу.
Эффективность данного метода обусловлена действием железа. Этот элемент эффективно способствует нейтрализации нитратов, накопленных в процессе вегетации. В результате такой обработки значительно увеличивается срок хранения урожая.
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