Городовой / Полезное / Готовлю такую подкормку и убиваю двух зайцев: овощи без нитратов и хранятся всю зиму — совет агронома Давыдовой
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Мосты на паузе: 20 июня изменится схема движения транспорта в Петербурге Новости Петербурга
Закуска — кабачковый хит: её просят все без исключения — не успеваю накрывать на стол Полезное
Три «выживших» озера и Приозерский рай: где петербуржцам можно искупаться на выходных Новости Петербурга
Минус Московский вокзал, плюс новые турникеты: стройка ВСМ изменит путь домой для тысяч пассажиров с 1 июля Новости Петербурга
Деревни и села России с необычными названиями - они действительно существуют: стоит увидеть своими глазами Полезное
Теги
Санкт-Петербург Рецепты Туризм Прогноз погоды Сад-огород
Категории
Вопросы о Петербурге Полезное

Готовлю такую подкормку и убиваю двух зайцев: овощи без нитратов и хранятся всю зиму — совет агронома Давыдовой

Опубликовано: 19 июня 2026 19:16
 Проверено редакцией
Готовлю такую подкормку и убиваю двух зайцев: овощи без нитратов и хранятся всю зиму — совет агронома Давыдовой
Готовлю такую подкормку и убиваю двух зайцев: овощи без нитратов и хранятся всю зиму — совет агронома Давыдовой
Городовой ру
Секрет длительного хранения урожая

Для обеспечения сохранности собранного урожая до следующего года требуется соблюдение ряда условий. При этом следует учитывать, что на продолжительность хранения влияют не только температурный и воздушный режимы, но и комплекс других факторов. В частности, закладка на хранение овощей, пораженных болезнями и вредителями, значительно сократит сроки их сохранности.

Существует также дополнительный фактор, который поддается корректировке еще на этапе вегетации. Агроном Ксения Давыдова поделилась методикой, позволяющей существенно увеличить срок хранения урожая за счет снижения концентрации нитратов.

Почему накапливаются нитраты

Как правило, накопление нитратов происходит при избыточном применении азотных или органических удобрений. Для нейтрализации данного негативного воздействия предлагается использовать простой агротехнический прием.

Суть метода

Рекомендуется растворить одну столовую ложку железного купороса и одну чайную ложку лимонной кислоты в ведре воды. Полученным раствором в сентябре следует произвести опрыскивание растений по листу.

Эффективность данного метода обусловлена действием железа. Этот элемент эффективно способствует нейтрализации нитратов, накопленных в процессе вегетации. В результате такой обработки значительно увеличивается срок хранения урожая.

Ранее мы рассказали о преимуществах горячей мульчи.

Автор:
Ксения Давыдова
Полезное
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью