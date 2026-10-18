Ногти сияют, словно драгоценные камни: 5 идей «стеклянного» маникюра — главный соблазн осени-2026

Идеи для маникюра на осень 2026 года

Осенью этого года стал популярен “стеклянный” маникюр. Ногти напоминают драгоценные камни, поэтому он смотрится дорого. Свет проникает сквозь полупрозрачное покрытие, из-за чего оно кажется особенного глубоким.

Получить такой эффект очень просто. Для этого достаточно использовать полупрозрачные лаки, магнитные пигменты, ультраглянцевый топ. Какие оттенки стоит рассмотреть?

Изумрудный лес

Если использовать зеленый цвет с прозрачной основой, то он напомнит настоящий изумруд. С помощью магнитных частиц можно создать мягкое сияние, меняющееся при движении руки.

Вишневое стекло

Под слоем прозрачного топа будет прекрасно смотреться насыщенный красный. Этот маникюр можно сравнить с цветным венецианским стеклом.

Кофейные ноты

Шоколадные, карамельные и кофейные оттенки понравятся тем, кто старается избегать ярких цветов в маникюре. Благодаря стеклянному эффекту коричные оттенки будут смотреться особенно богато. Дополнить такой маникюр можно узорами, цветочками, которые будут иметь похожую цветовую гамму.

Розовый хрусталь

Розовый лак с полупрозрачной основой будет напоминать кварц. Сделать его еще более интересным можно с помощью серебристых деталей, сообщает vluki.ru.

Голубое стекло

Если использовать небесно-голубой и лазурный с магнитным сиянием, то получится создать переливы, которые напомнят крылья бабочки. Лучше всего сделать блик по диагонали, что зрительно удлиняет ногти.

Как придать маникюру кристальный блеск

Для этого потребуется хорошее финишное покрытие. Оно не только защитит лак от повреждений, но сделает ногти более объемными.

Личный опыт автора “Городового” Полины Аксеновой

Полина Аксенова намерена сделать “стеклянный” маникюр на предстоящий Новый год. Особенно празднично среди оттенков будет смотреться красный. Этот цвет является основой для Огненной Козы. С помощью маникюра получится не только сделать ногти красивыми, но и привлечь внимание символа 2027 года.

Фото: Сгенерировано ИИ

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