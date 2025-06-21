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Новая «искра» АвтоВАЗа: какой отечественный автомобиль будут собирать в Петербурге

Опубликовано: 21 июня 2025 08:32
Лада Искра
Новая «искра» АвтоВАЗа: какой отечественный автомобиль будут собирать в Петербурге
globallookpress/ Roman Naumov/ Picvario Media

Новые автомобили будут производить на заводе, где раньше собирали машины марки Nissan.

Новая «Лада Искра» теперь будет собираться не только в Тольятти, но и в Санкт-Петербурге. Планируется, что отечественный автомобиль сойдет с конвейера бывшего завода Nissan, который теперь называется «Автозавод Санкт-Петербург».

Такое решение было официально объявлено на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2025) президентом АвтоВАЗа Максимом Соколовым.

Немного истории завода

Завод Nissan в Петербурге начал работу в 2009 году и за первые десять лет выпустил около 370 тысяч автомобилей. Изначально здесь собирали седаны и внедорожники Nissan.

Завод не вышел на полную мощность, а после ухода бренда из России, предприятие перешло под управление государства и затем АвтоВАЗу.

Почему именно «Искра»?

«Лада Искра» — это новая модель В-класса, построенная на платформе CMF-B, оставшейся от Renault. Производство стартовало в апреле 2025 года в Тольятти, а продажи планируются с конца июля.

Цена, по предварительным данным, будет начинаться примерно от 1,2 миллиона рублей.

АвтоВАЗ решил расширить производство «Искры» на питерский завод, чтобы загрузить мощности и сохранить опытный коллектив.

Максим Соколов отметил, что опыт сборки китайских кроссоверов Xcite на этом заводе был положительным, и теперь планируется совместный проект по сборке «Искры».

Что будет дальше?

Сборка «Искры» на «Автозаводе Санкт-Петербург» начнется уже в сентябре 2025 года. В этом году планируется выпустить около 4000 машин, сообщает Деловой Петербург.

«Лада Искра» — это попытка АвтоВАЗа обновить модельный ряд и сохранить производство в условиях перемен. Покупателям обещают современный компактный автомобиль по доступной цене.

Новинки АвтоВАЗа

Кроме того, на ПМЭФ был представлен первый кроссовер отечественного производителя — Лада Азимут. Его серийное производство запланировано на 2026 год.

Однако на форуме была представлена не финальная версия новинки. Ещё предстоит серьезная работа по доводке всех деталей, тонкой настройке и испытаниями.

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Автор:
Юлия Аликова
Общество
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