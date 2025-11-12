Новогодняя сказка за 9,6 млн: во что превратят Кингисепп

В Кингисеппском районе определили организацию, которая займётся украшением города к зимним праздникам. Официальный конкурс прошёл на портале государственных закупок.
На оформление улиц планируют потратить 9,6 миллиона рублей. Выбранная компания должна будет полностью обновить все праздничные декорации.
К работам относится установка конусообразной ели на фонарных столбах с декоративными подарками, подвешивание светящихся гирлянд на фасадах домов по адресу проспект Карла Маркса, 1а и 3, а также монтаж прожекторов и световых фигур в Летнем саду.
В список объектов входят композиции на новогоднюю тему, среди которых «Дед Мороз и Снегурочка», светящийся фонарь, фигура снеговика с фотоаппаратом, а также декоративная арка со звездами, пятнадцать консолей №2, одиннадцать консолей №8, инсталляция «Парусник» на площади Николаева и группа «Олени» у заправочной станции в микрорайоне Касколовка.
Кроме этого, уличные надписи «С Новым годом», выполненные в виде снеговиков, украсят городские площадки. Отдельное внимание уделили ремонту и поддержанию всех праздничных элементов в актуальном состоянии.
Ранее в соцсетях появлялась информация, что в Петербурге новогодняя ель появится не раньше 20 декабря.