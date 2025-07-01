Новые маршруты и рекорды: почему в Петербург едет все больше туристов

Город в 2025 году привлек больше туристов, чем до пандемии в 2019.

Санкт-Петербург в 2025 году переживает настоящий туристический бум. За первые шесть месяцев сюда приехало свыше 5,6 миллиона гостей — это на 12–13% больше, чем за тот же период в прошлом году.

Такой рост — отличный знак, что город снова становится одним из самых популярных направлений в России и Европе, передает ТАСС.

Что же привлекает туристов?

Во-первых, Петербург активно продвигается на международной арене, участвует в туристических выставках и расширяет прямые авиарейсы.

Особенно заметен рост числа иностранных гостей — их может стать на 30–50% больше в 2025 году по сравнению с прошлым. Лидируют туристы из Китая, стран Ближнего Востока и СНГ.

Интересно, что Саудовская Аравия впервые вошла в пятерку главных источников туристов, обогнав Индию, что связано с развитием авиасообщения.

Вторая причина — событийный туризм. В городе регулярно проходят крупные фестивали, форумы, выставки и концерты.

Например, Петербургский международный экономический форум 2025 года собрал делегатов из 144 стран и привлек около 23,5 тысячи деловых туристов — на 8% больше, чем в прошлом году.

Всего в 2025 году в «Единый календарь событий» вошло более 700 мероприятий, которые привлекают все больше гостей.

Город становится удобнее для туристов

Кроме того, город активно развивает туристическую инфраструктуру: строятся новые отели, обновляются пешеходные зоны, появляются информационные центры и цифровые сервисы, которые делают пребывание в Петербурге удобным.

Особое внимание уделяется и новым маршрутам. В сентябре 2025 года планируется запуск патриотического маршрута «Васильевский. Остров памяти славы» в рамках проекта «Маршруты Победы».

Сколько приносит туризм Петербургу?

Экономический эффект от туристического потока уже ощутим — только в майские праздники доходы от туризма в Петербурге составили около 35 миллиардов рублей. Это серьезный вклад в экономику города и поддержку местного бизнеса.

В целом, 2025 год обещает стать рекордным для Северной столицы. Город не только вернул допандемийные показатели, но и уверенно их превзошел.

Так что если вы еще не были в Питере в этом году — самое время планировать поездку и лично убедиться, что город живет и дышит туристами, гостеприимством и историей.