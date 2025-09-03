Городовой / Город / Белоостровская улица: что изменится в сердце Приморского района
Белоостровская улица: что изменится в сердце Приморского района

Опубликовано: 3 сентября 2025 13:01
Приморский район
Белоостровская улица: что изменится в сердце Приморского района
Global Look Press / Maksim Konstantinov

Реконструкция Белоостровской улицы — важный шаг для развития Приморского района.

В Приморском районе Петербурга готовятся к большим переменам. Губернатор Александр Беглов и городские власти утвердили проект реконструкции Белоостровской улицы.

Это участок от Торжковской до Кантемировской улицы, включая площадь Академика Климова.

Почему именно этот район?

Район Черной речки находится близко к историческому центру города. Здесь активно строят новое жилье, количество жителей растет. Дороги требуют развития.

Что именно изменят?

По плану, улицу расширят до четырех полос для движения. Для пешеходов сделают удобные широкие тротуары. Еще в проекте предусмотрены велосипедные дорожки.

Также на улице появится общественный транспорт — туда вернутся автобусы и троллейбусы.

Автор:
Юлия Аликова
Город
