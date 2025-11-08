Городовой / Город / Новые штрафы до 318 тысяч: в самолёте накажут уже не только дебоширов
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Спасение на бумаге: в 2026-м подготовят проект противоаварийных работ для усадьбы Демидовых Город
Не ремонт, а пристальный взгляд: наблюдение за домами у провала на улице Харченко обойдётся почти в 4,7 млн рублей Город
Сезон холодов в тепле: из Петербурга появятся новые заграничные рейсы на осенне-зимний период Город
Фрагмент древней буддийской росписи вернулся в Эрмитаж: он будто ожил после реставрации Город
ДМС и карьерный лифт без остановок: чего на самом деле добиваются от работодателей петербургские зумеры Город
Теги
Санкт-Петербург Интересные факты Эксклюзив История и культура Санкт-Петербурга Продукты питания
Категории
Общество Спорт

Новые штрафы до 318 тысяч: в самолёте накажут уже не только дебоширов

Опубликовано: 8 ноября 2025 04:30
Новые штрафы до 318 тысяч: в самолёте накажут уже не только дебоширов
Новые штрафы до 318 тысяч: в самолёте накажут уже не только дебоширов
Городовой ру

В ближайшее время планируются нововведения, которые затронут россиян, отправляющихся на отдых в Турцию.

В Турции с начала 2026 года планируется значительное ужесточение санкций за несоблюдение правил поведения в самолетах. Такую инициативу утвердило Главное управление гражданской авиации страны, сообщает «ТурДом».

Наказания за ряд нарушений возрастут минимум на четверть. Данное повышение затронет тех, кто курит на борту.

Штраф за использование обычных или электронных сигарет составит 24,7 тысячи лир, что примерно равно 48 тысячам рублей, тогда как ранее эта сумма составляла 19,7 тысячи лир.

То же касается и строгого запрета на наведение лазерных лучей на воздушные суда. Теперь за подобное придется уплатить уже 164,6 тысячи лир (порядка 318 тысяч рублей), хотя прежде штраф был 131 тысяча лир.

Следующей категорией нарушителей станут пассажиры, отказывающиеся проходить предписанные проверки в аэропорту.

С них будут взыскивать 33 тысячи лир — около 63,5 тысячи рублей. Ранее сумма за такое нарушение составляла 26,2 тысячи лир.

В некоторых турецких авиакомпаниях уже начал действовать новый порядок — пассажирам, вставшим до отключения сигнала ремней безопасности, выписывают денежное взыскание.

В целом, турецкие власти придерживаются политики, направленной на профилактику нарушений в воздушном сообщении, делая ответственность за небезопасное поведение ощутимо выше.

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью