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Что изменится в жизни с 1 июня: какие новые законы вступают в силу

Опубликовано: 29 мая 2025 20:03
законы рф
Что изменится в жизни с 1 июня: какие новые законы вступают в силу
globallookpress/Pogiba Aleksandra

Кому запретят переписку в WhatsApp и Telegram с 1 июня 2025 года?

С 1 июня 2025 года в силу вступает целый ряд новых законов, которые коснутся разных сфер жизни россиян — от социальных выплат и защиты от мошенников до использования мессенджеров, продажи лекарств и въезда иностранцев. Разберемся, что нас ждет.

Социальные выплаты: рост для разных категорий граждан

С начала июня 2025 года повысят социальные выплаты для разных категорий граждан.

Категория пенсионеров Тип надбавки / перерасчета Размер надбавки (руб.) Особенности и условия
Пенсионеры старше 80 лет Удвоение фиксированной выплаты В среднем 17 815,4 (2 × 8 907,7) Надбавка назначается автоматически, выплата удваивается с месяца достижения 80 лет; не суммируется с надбавкой по инвалидности.
Инвалиды I группы (установленная в мае 2025) Удвоение фиксированной выплаты (аналогично возрасту) Около 17 457,46 – 17 815,4 Перерасчет происходит автоматически; надбавка только одна — либо по инвалидности, либо по возрасту.
Работающие пенсионеры Сохранение индексированных выплат после увольнения Без изменения фиксированной выплаты После увольнения пенсионер получает пенсию с индексированными выплатами, как и в предыдущем периоде.
Пенсионеры, содержащие иждивенцев Повышение фиксированной выплаты на 1/3 за каждого иждивенца Около 2 969,23 руб. за каждого иждивенца (максимум за 3) Надбавка предоставляется по заявлению, не более за трёх иждивенцев; сумма прибавки зависит от фиксированной выплаты.

Кроме того, доходы подростков перестанут включать в общесемейные при определении нуждаемости для получения пособий.

Защита от мошенников: новые барьеры для аферистов

С 1 июня в силу в России вступят сразу несколько законов, направленных на борьбу с телефонными и интернет-мошенниками:

  • Снять самозапрет станет сложнее. С начала июня для снятия самозапрета на кредит в Госуслугах простого входа по паролю будет недостаточно. Теперь отмену придется подтверждать усиленной квалифицированной электронной подписью (УКЭП).
  • Ограничат подозрительную выдачу наличных. Если при выдаче денежных средств через банкомат банк заметит признаки того, что на них отсутствует добровольное согласие клиента, то ограничит выдачу наличных до 50 тысяч в сутки на срок в двое суток, а дополнительно может еще и до 100 тысяч рублей в месяц.
  • Контроль подозрительных переводов. Федеральный закон, вступивший в силу с 1 июня в России, дополнит существующий 115-ФЗ о противодействии отмыванию денег. Он позволит службе Росфинмониторинга приостанавливать переводы тех клиентов, которых подозревают в легализации средств, полученных преступным путем, или в финансировании экстремизма.
  • СМС с кодами — только после окончания звонка. Теперь сотовые операторы будут обязаны задерживать доставку кодов в СМС, которые банки и Госуслуги присылают для подтверждения операций или действий, связанных с аккаунтов.

ФНС против «серых» схем: под прицелом переводы между физлицами

С начала июня в России ФНС сможет доначислять налоги после переводов между физлицами. Сделано это для тех граждан, ведущих бизнес с личных счетов или в принципе уклоняются от уплаты налогов.

В группе риска — физлица и компании без официальных доходов, но с частыми крупными переводами, которые теперь могут признать налогооблагаемыми.

Как пишет «Пятый канал», безопасными считаются переводы друзьям и родственникам, возвраты долгов и разовые подарки.

Запрет на иностранные мессенджеры: кому придется перейти на российские аналоги?

С 1 июня 2025 года в России часть организаций не смогут пользоваться иностранными мессенджерами для служебной переписки. Под запрет попадают владельцы маркетплейсов и соцсетей (от 100 тысяч от 500 тысяч пользователей), операторы связи и организации с долей госучастия свыше 50%, то есть органы власти, госкорпорации, банки.

Забота о здоровье: просроченные лекарства под запретом

Уже с начала июня в России начнет работать система, запрещающая продажу просроченных лекарств. Она дополнит закон, введенный в марте — по нему появился запрет на продажу лекарств, данных о которых нет в системе мониторинга.

Это – важный шаг к обеспечению безопасности лекарственного обеспечения населения.

Въезд в Россию по QR-коду: новые правила для иностранцев

А с 30 июня 2025 года в России вступят в силу новые правила въезда для иностранцев из безвизовых стран — к примеру, граждан Армении, Казахстана, Узбекистана, Азербайджана, Таджикистана.

Теперь для въезда нужно будет заранее получить QR-код через приложение «Госуслуги RuID». Для этого его надо скачать на телефон, завести личный кабинет с загруженными фотографией и персональными данными.

Заявление заполняется тоже в приложении, не позднее чем за 72 часа до въезда. Действительно оно 90 дней. В нем должна быть дата въезда в страну и сроки пребывания.

Это изменение коснется миллионов людей, планирующих посетить Россию.

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Автор:
Ксения Пронина
Общество
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