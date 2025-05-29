Что изменится в жизни с 1 июня: какие новые законы вступают в силу

С 1 июня 2025 года в силу вступает целый ряд новых законов, которые коснутся разных сфер жизни россиян — от социальных выплат и защиты от мошенников до использования мессенджеров, продажи лекарств и въезда иностранцев. Разберемся, что нас ждет.
Социальные выплаты: рост для разных категорий граждан
С начала июня 2025 года повысят социальные выплаты для разных категорий граждан.
|Категория пенсионеров
|Тип надбавки / перерасчета
|Размер надбавки (руб.)
|Особенности и условия
|Пенсионеры старше 80 лет
|Удвоение фиксированной выплаты
|В среднем 17 815,4 (2 × 8 907,7)
|Надбавка назначается автоматически, выплата удваивается с месяца достижения 80 лет; не суммируется с надбавкой по инвалидности.
|Инвалиды I группы (установленная в мае 2025)
|Удвоение фиксированной выплаты (аналогично возрасту)
|Около 17 457,46 – 17 815,4
|Перерасчет происходит автоматически; надбавка только одна — либо по инвалидности, либо по возрасту.
|Работающие пенсионеры
|Сохранение индексированных выплат после увольнения
|Без изменения фиксированной выплаты
|После увольнения пенсионер получает пенсию с индексированными выплатами, как и в предыдущем периоде.
|Пенсионеры, содержащие иждивенцев
|Повышение фиксированной выплаты на 1/3 за каждого иждивенца
|Около 2 969,23 руб. за каждого иждивенца (максимум за 3)
|Надбавка предоставляется по заявлению, не более за трёх иждивенцев; сумма прибавки зависит от фиксированной выплаты.
Кроме того, доходы подростков перестанут включать в общесемейные при определении нуждаемости для получения пособий.
Защита от мошенников: новые барьеры для аферистов
С 1 июня в силу в России вступят сразу несколько законов, направленных на борьбу с телефонными и интернет-мошенниками:
- Снять самозапрет станет сложнее. С начала июня для снятия самозапрета на кредит в Госуслугах простого входа по паролю будет недостаточно. Теперь отмену придется подтверждать усиленной квалифицированной электронной подписью (УКЭП).
- Ограничат подозрительную выдачу наличных. Если при выдаче денежных средств через банкомат банк заметит признаки того, что на них отсутствует добровольное согласие клиента, то ограничит выдачу наличных до 50 тысяч в сутки на срок в двое суток, а дополнительно может еще и до 100 тысяч рублей в месяц.
- Контроль подозрительных переводов. Федеральный закон, вступивший в силу с 1 июня в России, дополнит существующий 115-ФЗ о противодействии отмыванию денег. Он позволит службе Росфинмониторинга приостанавливать переводы тех клиентов, которых подозревают в легализации средств, полученных преступным путем, или в финансировании экстремизма.
- СМС с кодами — только после окончания звонка. Теперь сотовые операторы будут обязаны задерживать доставку кодов в СМС, которые банки и Госуслуги присылают для подтверждения операций или действий, связанных с аккаунтов.
ФНС против «серых» схем: под прицелом переводы между физлицами
С начала июня в России ФНС сможет доначислять налоги после переводов между физлицами. Сделано это для тех граждан, ведущих бизнес с личных счетов или в принципе уклоняются от уплаты налогов.
В группе риска — физлица и компании без официальных доходов, но с частыми крупными переводами, которые теперь могут признать налогооблагаемыми.
Как пишет «Пятый канал», безопасными считаются переводы друзьям и родственникам, возвраты долгов и разовые подарки.
Запрет на иностранные мессенджеры: кому придется перейти на российские аналоги?
С 1 июня 2025 года в России часть организаций не смогут пользоваться иностранными мессенджерами для служебной переписки. Под запрет попадают владельцы маркетплейсов и соцсетей (от 100 тысяч от 500 тысяч пользователей), операторы связи и организации с долей госучастия свыше 50%, то есть органы власти, госкорпорации, банки.
Забота о здоровье: просроченные лекарства под запретом
Уже с начала июня в России начнет работать система, запрещающая продажу просроченных лекарств. Она дополнит закон, введенный в марте — по нему появился запрет на продажу лекарств, данных о которых нет в системе мониторинга.
Это – важный шаг к обеспечению безопасности лекарственного обеспечения населения.
Въезд в Россию по QR-коду: новые правила для иностранцев
А с 30 июня 2025 года в России вступят в силу новые правила въезда для иностранцев из безвизовых стран — к примеру, граждан Армении, Казахстана, Узбекистана, Азербайджана, Таджикистана.
Теперь для въезда нужно будет заранее получить QR-код через приложение «Госуслуги RuID». Для этого его надо скачать на телефон, завести личный кабинет с загруженными фотографией и персональными данными.
Заявление заполняется тоже в приложении, не позднее чем за 72 часа до въезда. Действительно оно 90 дней. В нем должна быть дата въезда в страну и сроки пребывания.
Это изменение коснется миллионов людей, планирующих посетить Россию.