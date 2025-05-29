Что изменится в жизни с 1 июня: какие новые законы вступают в силу

Кому запретят переписку в WhatsApp и Telegram с 1 июня 2025 года?

С 1 июня 2025 года в силу вступает целый ряд новых законов, которые коснутся разных сфер жизни россиян — от социальных выплат и защиты от мошенников до использования мессенджеров, продажи лекарств и въезда иностранцев. Разберемся, что нас ждет.

Социальные выплаты: рост для разных категорий граждан

С начала июня 2025 года повысят социальные выплаты для разных категорий граждан.

Категория пенсионеров Тип надбавки / перерасчета Размер надбавки (руб.) Особенности и условия Пенсионеры старше 80 лет Удвоение фиксированной выплаты В среднем 17 815,4 (2 × 8 907,7) Надбавка назначается автоматически, выплата удваивается с месяца достижения 80 лет; не суммируется с надбавкой по инвалидности. Инвалиды I группы (установленная в мае 2025) Удвоение фиксированной выплаты (аналогично возрасту) Около 17 457,46 – 17 815,4 Перерасчет происходит автоматически; надбавка только одна — либо по инвалидности, либо по возрасту. Работающие пенсионеры Сохранение индексированных выплат после увольнения Без изменения фиксированной выплаты После увольнения пенсионер получает пенсию с индексированными выплатами, как и в предыдущем периоде. Пенсионеры, содержащие иждивенцев Повышение фиксированной выплаты на 1/3 за каждого иждивенца Около 2 969,23 руб. за каждого иждивенца (максимум за 3) Надбавка предоставляется по заявлению, не более за трёх иждивенцев; сумма прибавки зависит от фиксированной выплаты.

Кроме того, доходы подростков перестанут включать в общесемейные при определении нуждаемости для получения пособий.

Защита от мошенников: новые барьеры для аферистов

С 1 июня в силу в России вступят сразу несколько законов, направленных на борьбу с телефонными и интернет-мошенниками:

Снять самозапрет станет сложнее. С начала июня для снятия самозапрета на кредит в Госуслугах простого входа по паролю будет недостаточно. Теперь отмену придется подтверждать усиленной квалифицированной электронной подписью (УКЭП).

Ограничат подозрительную выдачу наличных. Если при выдаче денежных средств через банкомат банк заметит признаки того, что на них отсутствует добровольное согласие клиента, то ограничит выдачу наличных до 50 тысяч в сутки на срок в двое суток, а дополнительно может еще и до 100 тысяч рублей в месяц.

Контроль подозрительных переводов. Федеральный закон, вступивший в силу с 1 июня в России, дополнит существующий 115-ФЗ о противодействии отмыванию денег. Он позволит службе Росфинмониторинга приостанавливать переводы тех клиентов, которых подозревают в легализации средств, полученных преступным путем, или в финансировании экстремизма.

СМС с кодами — только после окончания звонка. Теперь сотовые операторы будут обязаны задерживать доставку кодов в СМС, которые банки и Госуслуги присылают для подтверждения операций или действий, связанных с аккаунтов.

ФНС против «серых» схем: под прицелом переводы между физлицами

С начала июня в России ФНС сможет доначислять налоги после переводов между физлицами. Сделано это для тех граждан, ведущих бизнес с личных счетов или в принципе уклоняются от уплаты налогов.

В группе риска — физлица и компании без официальных доходов, но с частыми крупными переводами, которые теперь могут признать налогооблагаемыми.

Как пишет «Пятый канал», безопасными считаются переводы друзьям и родственникам, возвраты долгов и разовые подарки.

Запрет на иностранные мессенджеры: кому придется перейти на российские аналоги?

С 1 июня 2025 года в России часть организаций не смогут пользоваться иностранными мессенджерами для служебной переписки. Под запрет попадают владельцы маркетплейсов и соцсетей (от 100 тысяч от 500 тысяч пользователей), операторы связи и организации с долей госучастия свыше 50%, то есть органы власти, госкорпорации, банки.

Забота о здоровье: просроченные лекарства под запретом

Уже с начала июня в России начнет работать система, запрещающая продажу просроченных лекарств. Она дополнит закон, введенный в марте — по нему появился запрет на продажу лекарств, данных о которых нет в системе мониторинга.

Это – важный шаг к обеспечению безопасности лекарственного обеспечения населения.

Въезд в Россию по QR-коду: новые правила для иностранцев

А с 30 июня 2025 года в России вступят в силу новые правила въезда для иностранцев из безвизовых стран — к примеру, граждан Армении, Казахстана, Узбекистана, Азербайджана, Таджикистана.

Теперь для въезда нужно будет заранее получить QR-код через приложение «Госуслуги RuID». Для этого его надо скачать на телефон, завести личный кабинет с загруженными фотографией и персональными данными.

Заявление заполняется тоже в приложении, не позднее чем за 72 часа до въезда. Действительно оно 90 дней. В нем должна быть дата въезда в страну и сроки пребывания.

Это изменение коснется миллионов людей, планирующих посетить Россию.