Перед поездкой - обязательно: что нужно узнать об Азербайджане до отдыха - сэкономит силы и время

Перед первой поездкой в Азербайджан нужно подготовиться, прочитать полезную информацию об этой стране, что позволит провести отдых в комфорте и расслаблении. Чем больше узнаете, тем лучше.
Когда ехать в Азербайджан
Если вы намерены посетить страну ради отдыха на Каспийском море, то лучше выбирать период с июня по сентябрь. В это время наблюдается сильная жара, но рядом с водой она переносится весьма спокойно. С декабря по март в Азербайджане проходит лыжный сезон. Остальные месяцы прекрасно подойдут для посещения достопримечательностей.
Как добраться
Лучший способ - самолет. Из крупных городов России на регулярной основе осуществляются рейсы в Баку. Оттуда вы сможете добраться до нужных локаций на автобусе, такси или поезде. Без визы на территории страны можно находиться до 90 дней.
Как оплачивать покупки
Официальной валютой Азербайджана является манат. Обменять рубли на местные деньги в обменниках не получится, так как они запрещены законом. Для этой цели придется отправиться в банк. В стране не принимают российские карты, поэтому при необходимости нужно оформить местную.
Что нужно знать перед поездкой
“Азербайджан — безопасная страна для туристов, но обычные меры предосторожности всё равно нужно соблюдать. Например, не стоит оставлять вещи без присмотра или гулять ночью по безлюдным местам на окраинах города. Страна светская с преимущественно мусульманским населением. Посещая религиозные места, надевайте закрытую одежду; девушкам стоит покрыть голову платком”, - сообщает портал “ПСЖР”.
Опыт автора
“Мое первое посещение Азербайджана пришлось на самый пик жары в июле, из-за находиться на улице было не особо комфортно. Теперь стараюсь прилетать в страну в другие месяцы”, - рассказывает Полина Аксенова.
Читайте также на портале "Городовой":
Где находится самый красивый город русского Юга.
Город, являющийся родиной мыловарения и "столицей русского Рождества".
В каком закрытом поселке с XVII века живут потомки новгородцев.