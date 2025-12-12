Новый год сведёт рельсами Петербург и Ярославль: в праздники между городами пустят дополнительные поезда

В период новогодних праздников с Петербургом и Ярославлем будут курсировать дополнительные поезда. Как уточнили в службе Октябрьской железной дороги, назначены новые рейсы между этими городами.
Расписание отправления следующее:
- Из Санкт-Петербурга: 28 декабря в 16:35, 30 декабря, а также 8 и 11 января в 19:35;
- Из Ярославля: 27 и 29 декабря, 7 января в 14:55.
Кроме того, 10 января из Ярославля в 13:10 отправится поезд № 568 до Петербурга.
В организации подчеркнули:
"Билеты на эти поезда уже в продаже".
Ранее было отмечено, что билеты на специальный новогодний состав, известный как поезд Деда Мороза, были раскуплены практически сразу после начала продаж.