Новый год сведёт рельсами Петербург и Ярославль: в праздники между городами пустят дополнительные поезда
Новый год сведёт рельсами Петербург и Ярославль: в праздники между городами пустят дополнительные поезда

Опубликовано: 12 декабря 2025 12:30
Новый год сведёт рельсами Петербург и Ярославль: в праздники между городами пустят дополнительные поезда
Новый год сведёт рельсами Петербург и Ярославль: в праздники между городами пустят дополнительные поезда
Global Look Press / Elena Mayorova

Дополнительные рейсы из Санкт-Петербурга назначены на 28 и 30 декабря, а также на 8 и 11 января.

В период новогодних праздников с Петербургом и Ярославлем будут курсировать дополнительные поезда. Как уточнили в службе Октябрьской железной дороги, назначены новые рейсы между этими городами.

Расписание отправления следующее:

  • Из Санкт-Петербурга: 28 декабря в 16:35, 30 декабря, а также 8 и 11 января в 19:35;
  • Из Ярославля: 27 и 29 декабря, 7 января в 14:55.

Кроме того, 10 января из Ярославля в 13:10 отправится поезд № 568 до Петербурга.

В организации подчеркнули:

"Билеты на эти поезда уже в продаже".

Ранее было отмечено, что билеты на специальный новогодний состав, известный как поезд Деда Мороза, были раскуплены практически сразу после начала продаж.

Автор:
Юлия Аликова
Город
