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Гознак отрицает: кто стоит за «рекламным бланком» нового российского паспорта, взбудоражившим интернет

Опубликовано: 18 июня 2025 19:31
Синий паспорт оказался шуткой
Гознак отрицает: кто стоит за «рекламным бланком» нового российского паспорта, взбудоражившим интернет
Городовой ру

В интернете распространили недостоверную информацию о проекте Минцифры.

В интернете распространили информацию, что Минцифры представило проект нового паспорта, который совместит функции внутреннего и заграничного. Однако эти сведения оказались недостоверными. Что на самом деле известно об этом «новом паспорте»?

Фейк: Новый паспорт с QR-кодом и личными данными

В соцсетях распространяют информацию, что Минцифры представило проект нового российского паспорта. На отдельной ID-странице, как сообщается, планируется разместить QR-код, содержащий сведения о постоянной регистрации, семейном положении, группе крови и состоянии здоровья.

Правда: Минцифры и Гознак опровергают информацию

Минцифры не публиковало информацию об этом ни в одной из социальных сетей. «Гознак»— единственная в России организация, выпускающая бланки для паспортов, — также заявил, что не имеет к этому отношения.

По мнению пресс-службы предприятия, речь может идти о рекламных или сувенирных бланках, которые выставляют на мероприятиях, а настоящий паспорт гораздо сложнее и производится строго под заказ.

«Сообщаем, что АО «Гознак» как единственный производитель бланков паспорта гражданина Российской Федерации не имеет отношения ни к таким сообщениям, ни обсуждаемому «проекту нового паспорта».

Там предположили, что сообщения о документе не более чем рекламный трюк.

«Фигурирующие в информационных сообщениях эскизы напоминают рекламный/сувенирный бланк удостоверения личности, которые производители выпускают для демонстрации своих технологических и производственных возможностей на конференциях, выставках и прочих подобных мероприятиях», — пояснили в Гознаке.

Разработка паспорта: Строго по заказу и в тесном взаимодействии с МВД

Бланк паспорта гражданина Российской Федерации разрабатывается совсем по другим правилам. Это происходит исключительно по заказу и в тесном взаимодействии с МВД РФ и другими уполномоченными государственными органами

«Паспорт гражданина РФ — комплексный и высокотехнологичный продукт. Его дизайн разрабатывается с учетом множества предъявляемых требований, а также с учетом содержащихся в нем средств защиты от подделки», — подчеркнули в Гознаке.

МВД: Новый паспорт не разрабатывается

Официальный представитель МВД Ирина Волк также заявила, что новый паспорт не разрабатывают и законодательных инициатив на этот счет не выдвигали.

Этот случай — еще одно напоминание о том, что в интернете нужно быть бдительным и проверять информацию, прежде чем делиться ею с другими.

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Автор:
Ксения Пронина
Общество
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