Удобнее и быстрее: новый современный дизель-поезд отвезет из Петербурга в Ивангород

Новости по теме

В небо с четырьмя пассажирами: чем запомнилось 24 сентября в истории Петербурга

Перейти

«Человеческий муравейник» и «автомобильная анархия»: 7 причин, почему Питер может стать испытанием для нервов

Перейти

Риск для всех пассажиров? Запретят ли пауэрбанки в самолетах

Перейти

Бесплатный проезд в метро Петербурга: спасение для пассажиров во время технических сбоев

Перейти

Секрет апгрейда: почему стюардессы не любят джинсы и кроссовки у пассажиров

Перейти