Удобнее и быстрее: новый современный дизель-поезд отвезет из Петербурга в Ивангород

В 2026 году на Октябрьской железной дороге, которая объединяет Москву и Петербург, появится новый дизельный пригородный поезд.
Это современный поезд российской разработки, который заменит старые трехвагонные дизельные составы на маршруте от Балтийского вокзала до Ивангорода через Кингисепп.
Новый поезд создан специально для участков железных дорог, где нет электричества. Таких мест в России много, и новый поезд поможет сделать пригородные перевозки комфортнее и быстрее.
Как устроен поезд?
Дизель-поезд состоит из двух частей: мощного тепловоза и шести вагонов. Он сможет перевозить 636 пассажиров, пишет ДП.
Ключевая часть состава построена на Коломенском заводе. В вагонах есть кондиционеры с функцией обеззараживания воздуха, информационные табло, USB-разъемы и крепления для велосипедов.
Новый дизель-поезд уже прошел первые заводские тесты и сейчас проходит сертификацию. Он совершит опытный пробег длиной 5000 километров на специальном испытательном кольце.
В мае 2025 года поезд уже успешно прошел испытания на реальном маршруте под Петербургом, пишет tmholding.ru.
Где поезд будет работать
Новый пригородный дизель-поезд обещает стать важной частью железнодорожного транспорта в Северо-Западном регионе России.
Уже в следующем году многие пассажиры смогут оценить преимущества нового состава на маршруте Петербург — Ивангород и обратно, сообщает news.mail.ru.
Ивангород стоит на западном рубеже Ленинградской области, у самого берега реки Нарва и считается «Ключом к России».