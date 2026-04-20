Нож мясорубки станет острее бритвы: как заточить его самостоятельно – эксперт провел ликбез

Мясорубка является незаменимым кухонным прибором. Это устройство позволяет измельчать мясо и рыбу для фарша, шинковать овощи, отжимать сок из фруктов и овощей, а также формовать печенье из теста.

Одним из ключевых параметров при выборе мясорубки является её мощность. Модели мощностью от 400 до 800 Вт эффективно справляются с переработкой как мягкого, так и жилистого мяса. Для измельчения костей рекомендуются мясорубки мощностью свыше 1,5 кВт, за исключением моделей, оснащённых пластиковой втулкой.

При регулярной эксплуатации прибора для измельчения мяса и других продуктов острота лезвия постепенно снижается. Это особенно заметно при обработке мяса с жилами и костями.

Приобретение нового ножа не всегда является возможным. Существует простой и быстрый способ заточки ножа мясорубки в домашних условиях с использованием доступных средств. Процесс заточки занимает не более 2 минут. Подробное описание данной процедуры дал автор Дзен-канала «Мастерская самоделок».

Для выполнения заточки вам потребуется наждачная бумага с зернистостью P150 и Р800.

Перед началом работы демонтируйте нож и сетку мясорубки. Приступите к шлифовке элементов, используя абразивный материал зернистостью P150, выполняя круговые движения до достижения металлического блеска.

Затем перейдите к использованию наждачной бумаги зернистостью 800 для финишной шлифовки ножа и сетки, также круговыми движениями. Установите нож и сетку на их места.

Проверьте функциональность мясорубки. После заточки нож должен обеспечивать плотное прилегание к сетке. Инструмент готов к дальнейшей эксплуатации.

