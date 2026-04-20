Куда отправиться на майские праздники-2026: топ-5 мест для незабываемого отдыха – от моря до гор

Майские праздники традиционно дарят жителям России возможность отдохнуть дольше обычного. В 2026 году выходные дни официально разделены на два отдельных периода.

Такое решение связано с переносами рабочих дней и более продолжительными новогодними каникулами. Это позволяет спланировать два небольших отпуска.

Как отдыхаем в мае 2026 года

Первая часть выходных приурочена к Празднику весны и труда. Отдыхать россияне будут три дня подряд: 1, 2 и 3 мая. Вторая часть посвящена Дню Победы - выходные выпадают на 9, 10 и 11 мая.

Такое расписание удобно для коротких поездок. Можно отправиться на море, уехать на природу или посмотреть новые города. Главное - заранее определиться с маршрутом.

Сочи

Море в это время еще прохладное для купания, зато воздух уже прогревается, людей на пляжах мало, а южные растения цветут в полную силу. Стоит посетить Олимпийский парк, Дендрарий и Тисо-самшитовую рощу, подняться на смотровую площадку на горе Ахун или заглянуть в бары у моря.

Для поездки с ребенком подойдет «Сочи Парк». Не стоит забывать и про горы: в Красной Поляне красиво в любое время года. Бюджет на 3–4 дня для двоих - около 42 000 рублей.

Санкт-Петербург

К началу мая город избавляется от затяжных дождей и снега. Строгий маршрут здесь не нужно, достаточно выйти на Невский проспект, и дорога сама приведет к Казанскому собору, Медному всаднику или Дворцовой площади.

Все музеи за выходные не обойти, но обязательно зайдите в Эрмитаж. Можно съездить в пригород: в Петергоф или Пушкин, чтобы погулять по паркам. Бюджет на 3–4 дня для двоих - около 48 000 рублей.

Калининград

Здесь можно увидеть необычную архитектуру и погулять по балтийскому побережью. Погода в начале мая вполне располагает к прогулкам - в среднем до +15 °C.

От немецкого прошлого остались Кафедральный собор, старинные ворота и бастионы. Из современных мест интересны Музей мирового океана и Музей янтаря. Стоит выехать за город: на Куршской косе гостей ждут высокие дюны и сосновые леса. Бюджет на 3–4 дня - около 46 000 рублей.

Адыгея

Гостей ждут горные просторы и древние постройки. Многие едут на плато Лаго-Наки, чтобы оказаться ближе к кавказским вершинам. В начале мая там ещё лежит снег, можно успеть покататься на лыжах.

Здесь находится самый высокогорный монастырь России (Свято-Михайловская пустынь), а также древние дольмены пятитысячелетней давности. Из привычных развлечений - конные прогулки и купание в термальных источниках. Бюджет на 3–4 дня - около 36 000 рублей.

Казань

Казань отлично подходит для смены обстановки. Здесь тепло, красиво, очень вкусно и комфортно путешествовать с ребенком. Главные достопримечательности расположены компактно: белокаменный кремль, мечеть Кул-Шариф, наклонная башня Сююмбике и пешеходная улица Баумана.

На майские праздники стоит погулять по Кремлевской набережной. Для активного отдыха подойдут аквапарк «Ривьера» и музей-заповедник «Остров-град Свияжск». Бюджет на 3–4 дня для двоих - около 48 000 рублей, сообщает "Суточно. ру".

