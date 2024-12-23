Обращаетесь в страховую за компенсацией после ДТП? Полный список документов для петербуржцев

После попадания в аварию одним из важных шагов является обращение в страховую компанию за возмещением ущерба. Однако стрессовая ситуация и недостаток знаний могут привести к ошибкам при сборе необходимых документов, что усложнит процесс компенсации. Рассмотрим, какой пакет бумаг требуется для успешного оформления страхового случая.

Варианты подачи заявления зависят от условий договора страхования: это может быть сделано электронно, лично или через представителя с нотариальной доверенностью. Независимо от выбранного метода, вам потребуются следующие документы:

Паспорт — удостоверяющий личность документ; Заявление на возмещение ущерба — его можно заполнить онлайн через приложение страховой компании либо взять бумажную форму непосредственно у страховщика; Реквизиты банковского счета — необходимы в том случае, если вы выбрали денежную компенсацию вместо ремонта; Страховой полис — ваш действующий договор страхования; Извещение о ДТП — форма, заполняемая участниками происшествия; ПТС — свидетельство о регистрации транспортного средства.

Важно помнить, что до момента получения возмещения от страховой компании или направления на ремонт в автосервисе не рекомендуется начинать восстановление машины самостоятельно. Повторная оценка повреждений может потребоваться, и наличие частичного ремонта осложнит эту процедуру.