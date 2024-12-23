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Обращаетесь в страховую за компенсацией после ДТП? Полный список документов для петербуржцев

23 декабря 2024 15:01
Обращаетесь в страховую за компенсацией после ДТП? Полный список документов для петербуржцев
Обращаетесь в страховую за компенсацией после ДТП? Полный список документов для петербуржцев
Petrov Sergey / news.ru / Global Look Press

Он совсем не маленький.

После попадания в аварию одним из важных шагов является обращение в страховую компанию за возмещением ущерба. Однако стрессовая ситуация и недостаток знаний могут привести к ошибкам при сборе необходимых документов, что усложнит процесс компенсации. Рассмотрим, какой пакет бумаг требуется для успешного оформления страхового случая.

Варианты подачи заявления зависят от условий договора страхования: это может быть сделано электронно, лично или через представителя с нотариальной доверенностью. Независимо от выбранного метода, вам потребуются следующие документы:

  1. Паспорт — удостоверяющий личность документ;
  2. Заявление на возмещение ущерба — его можно заполнить онлайн через приложение страховой компании либо взять бумажную форму непосредственно у страховщика;
  3. Реквизиты банковского счета — необходимы в том случае, если вы выбрали денежную компенсацию вместо ремонта;
  4. Страховой полис — ваш действующий договор страхования;
  5. Извещение о ДТП — форма, заполняемая участниками происшествия;
  6. ПТС — свидетельство о регистрации транспортного средства.

Важно помнить, что до момента получения возмещения от страховой компании или направления на ремонт в автосервисе не рекомендуется начинать восстановление машины самостоятельно. Повторная оценка повреждений может потребоваться, и наличие частичного ремонта осложнит эту процедуру.

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Автор:
Юлия Степанова
Общество Автотранспорт
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