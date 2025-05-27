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Обжаренная килька в сальса-соусе из «Перекрестка»: реально ли купить хорошую за 139 рублей

Опубликовано: 27 мая 2025 11:32
килька в томате
Обжаренная килька в сальса-соусе из «Перекрестка»: реально ли купить хорошую за 139 рублей
Фото: Городовой.ру

Субъективное мнение о народно любимом продукте.

В одном из домов «Перекрёстка» был обнаружен необычный продукт с историей — обжаренная балтийская килька в соусе сальса.

Консервы производит компания «Барс» (Калининградская область), а продаются они по цене 139 рублей при наличии карты лояльности (без неё — 169 рублей). Что внутри банки — и стоит ли покупать? Разберёмся.

Что внутри

В банке — 240 граммов продукта, из них около 120 граммов самой кильки. Это жареная балтийская килька в соусе сальса, в составе которого томатная паста, яблочный сок, паприка, кайенский перец, халапеньо, специи и стандартный набор Е-добавок (Е1422, Е412, Е415, Е260, Е202).

Соус производит Heinz, и в нём нет навязчивой крахмалистой густоты — он ароматный, умеренно острый, с натуральными овощными вкраплениями.

Впечатления от вкуса

После вскрытия банки ощущается насыщенный аромат специй. Рыбка целая, плотная, с румяной корочкой и в меру жирная. Соус приятно обволакивает кильку — здесь чувствуется и лёгкая сладость, и умеренная жгучесть.

Продукт получился насыщенным, пикантным и неожиданно интересным. Отлично сочетается с гарниром: рис или картофель подойдут лучше всего. Для бутербродов — тоже хороший вариант, особенно если полить соусом сверху.

Стоит ли брать?

Субъективно — да, если хочется чего-то яркого и нетривиального. Консерва на вкус ближе к деликатесу, чем к повседневной закуске. Правда, цена за 120 г рыбы выходит немаленькая — почти 1158 рублей за килограмм. Но если смотреть на это как на готовое блюдо с оригинальным вкусом, то покупка вполне оправдана.

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Автор:
Игорь Мустафин
Общество
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