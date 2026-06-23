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Один блендер и 10 минут работы: баклажанная паста, которую просят на каждый праздник

Опубликовано: 23 июня 2026 15:13
 Проверено редакцией
Один блендер и 10 минут работы: баклажанная паста, которую просят на каждый праздник
Один блендер и 10 минут работы: баклажанная паста, которую просят на каждый праздник
Городовой ру
Бабагануш — знаменитая восточная закуска из запечённых баклажанов.

Эту закуску можно подавать с лавашем, лепёшками, свежими овощами или использовать как намазку для бутербродов. Готовится очень просто, а результат получается не хуже ресторанного.

Рецептом поделился автор Дзен-канала "Кулинарные записки обо всём".

Ингредиенты:

  • баклажаны — 900 г,
  • чеснок — 4 зубчика,
  • кинза — по вкусу,
  • лимонный сок — 2 ст. л.,
  • оливковое масло — 4 ст. л.,
  • соль — пол ч. л.,
  • чёрный молотый перец — по вкусу.
  • кунжут — 80 г,
  • растительное масло — 1 ст. л.

Приготовление

Баклажаны хорошо мою и выкладываю на противень. В нескольких местах прокалываю их вилкой, чтобы во время запекания кожица не лопнула.

Один блендер и 10 минут работы: баклажанная паста, которую просят на каждый праздник - image 1
Один блендер и 10 минут работы: баклажанная паста, которую просят на каждый праздник - image 1

Отправляю баклажаны в духовку, разогретую до 200 градусов, и запекаю 40 минут до полной мягкости.

Готовые баклажаны сразу перекладываю в пакет или заворачиваю в полотенце и оставляю на 5 минут. После этого кожица снимается буквально одним движением.

Для кунжутной пасты слегка обжариваю кунжут на сухой сковороде до лёгкого золотистого оттенка. Очень важно не пережарить семена, иначе появится горечь.

Перекладываю кунжут в чашу блендера и измельчаю. Затем добавляю растительное масло и продолжаю взбивать до получения однородной пасты. Кинзу мелко нарезаю.

В чашу блендера отправляю очищенные баклажаны, кунжутную пасту, чеснок, кинзу, соль, чёрный перец, оливковое масло и лимонный сок.

Взбиваю всё до гладкой кремовой консистенции. По густоте масса должна напоминать густую сметану.

Готовый бабагануш перекладываю в миску, поливаю небольшим количеством оливкового масла и подаю с лавашем, лепёшками или свежими овощами.

Примерное время приготовления: 1 час

Личный опыт

Я люблю замешивать в бабагануш паприку для пикантности вкуса.

Ранее мы писали о том, как приготовить салат-пятиминутку из копчёной курицы.

Автор:
Александр Асташкин
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