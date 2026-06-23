Один блендер и 10 минут работы: баклажанная паста, которую просят на каждый праздник

Эту закуску можно подавать с лавашем, лепёшками, свежими овощами или использовать как намазку для бутербродов. Готовится очень просто, а результат получается не хуже ресторанного.
Рецептом поделился автор Дзен-канала "Кулинарные записки обо всём".
Ингредиенты:
- баклажаны — 900 г,
- чеснок — 4 зубчика,
- кинза — по вкусу,
- лимонный сок — 2 ст. л.,
- оливковое масло — 4 ст. л.,
- соль — пол ч. л.,
- чёрный молотый перец — по вкусу.
- кунжут — 80 г,
- растительное масло — 1 ст. л.
Приготовление
Баклажаны хорошо мою и выкладываю на противень. В нескольких местах прокалываю их вилкой, чтобы во время запекания кожица не лопнула.
Отправляю баклажаны в духовку, разогретую до 200 градусов, и запекаю 40 минут до полной мягкости.
Готовые баклажаны сразу перекладываю в пакет или заворачиваю в полотенце и оставляю на 5 минут. После этого кожица снимается буквально одним движением.
Для кунжутной пасты слегка обжариваю кунжут на сухой сковороде до лёгкого золотистого оттенка. Очень важно не пережарить семена, иначе появится горечь.
Перекладываю кунжут в чашу блендера и измельчаю. Затем добавляю растительное масло и продолжаю взбивать до получения однородной пасты. Кинзу мелко нарезаю.
В чашу блендера отправляю очищенные баклажаны, кунжутную пасту, чеснок, кинзу, соль, чёрный перец, оливковое масло и лимонный сок.
Взбиваю всё до гладкой кремовой консистенции. По густоте масса должна напоминать густую сметану.
Готовый бабагануш перекладываю в миску, поливаю небольшим количеством оливкового масла и подаю с лавашем, лепёшками или свежими овощами.
Примерное время приготовления: 1 час
Личный опыт
Я люблю замешивать в бабагануш паприку для пикантности вкуса.
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