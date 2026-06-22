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Салат-пятиминутка из корейской морковки и копчёной грудки: и на обед, и на праздник

Опубликовано: 22 июня 2026 17:37
 Проверено редакцией
Салат-пятиминутка из корейской морковки и копчёной грудки: и на обед, и на праздник
Салат-пятиминутка из корейской морковки и копчёной грудки: и на обед, и на праздник
Городовой ру
Простой, сытный и вкусный салат.

Копчёная курица даёт ему насыщенный вкус, свежий огурец добавляет сочность, а корейская морковь — приятную пикантность, благодаря которой салат получается ярким и выразительным.

Рецептом поделился автор Дзен-канала "Мой Дастархан вкусно и быстро".

Ингредиенты:

  • копчёная куриная грудка — 300 г,
  • свежий огурец — 1-2 шт.,
  • консервированная фасоль — 1 банка,
  • морковь по-корейски — 200 г,
  • сметана — 3 ст. л.,
  • французская горчица — 1 ч. л.,
  • соль — по вкусу,
  • смесь перцев — по вкусу

Приготовление

Фасоль откидываю на дуршлаг, тщательно промываю и даю полностью стечь жидкости.

Копчёную курицу очищаю от кожи и нарезаю небольшими кубиками или соломкой. Перекладываю в глубокую миску.

Салат-пятиминутка из корейской морковки и копчёной грудки: и на обед, и на праздник - image 1
Салат-пятиминутка из корейской морковки и копчёной грудки: и на обед, и на праздник - image 1

Огурцы нарезаю тонкой соломкой или кубиками и добавляю к курице. Морковь по-корейски отправляю в салат. Добавляю фасоль и аккуратно перемешиваю ингредиенты.

Отдельно готовлю заправку: смешиваю сметану, французскую горчицу, соль и смесь перцев до однородности. Добавляю заправку в салат и тщательно перемешиваю.

Даю салату постоять 15-20 минут, чтобы вкус стал более насыщенным и сбалансированным.

Примерное время приготовления: 10 минут + 15 минут на настаивание

Личный опыт

Копчёную курицу я иногда заменяю в этом рецепте копчёной колбасой.

Ранее мы писали о том, как приготовить вкусный салат "Наргиз".

Автор:
Александр Асташкин
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