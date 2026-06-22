Салат-пятиминутка из корейской морковки и копчёной грудки: и на обед, и на праздник

Копчёная курица даёт ему насыщенный вкус, свежий огурец добавляет сочность, а корейская морковь — приятную пикантность, благодаря которой салат получается ярким и выразительным.
Рецептом поделился автор Дзен-канала "Мой Дастархан вкусно и быстро".
Ингредиенты:
- копчёная куриная грудка — 300 г,
- свежий огурец — 1-2 шт.,
- консервированная фасоль — 1 банка,
- морковь по-корейски — 200 г,
- сметана — 3 ст. л.,
- французская горчица — 1 ч. л.,
- соль — по вкусу,
- смесь перцев — по вкусу
Приготовление
Фасоль откидываю на дуршлаг, тщательно промываю и даю полностью стечь жидкости.
Копчёную курицу очищаю от кожи и нарезаю небольшими кубиками или соломкой. Перекладываю в глубокую миску.
Огурцы нарезаю тонкой соломкой или кубиками и добавляю к курице. Морковь по-корейски отправляю в салат. Добавляю фасоль и аккуратно перемешиваю ингредиенты.
Отдельно готовлю заправку: смешиваю сметану, французскую горчицу, соль и смесь перцев до однородности. Добавляю заправку в салат и тщательно перемешиваю.
Даю салату постоять 15-20 минут, чтобы вкус стал более насыщенным и сбалансированным.
Примерное время приготовления: 10 минут + 15 минут на настаивание
Личный опыт
Копчёную курицу я иногда заменяю в этом рецепте копчёной колбасой.
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