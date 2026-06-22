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Винтаж с «Удельной» или привет от соседей: откуда берутся клопы в парадных Петербурга

Опубликовано: 22 июня 2026 17:30
 Проверено редакцией
Винтаж с «Удельной» или привет от соседей: откуда берутся клопы в парадных Петербурга
Винтаж с «Удельной» или привет от соседей: откуда берутся клопы в парадных Петербурга
Городовой ру
Насекомые не рождаются из грязи, а всегда приходят извне. 

Многие думают, что клопы заводятся только в грязных заброшенных квартирах. Это миф. Этим насекомым всё равно, насколько у вас дорогой ремонт и как часто вы моете пол.

Им нужна только ваша кровь, а не крошки на столе. Клопы — это отличные «путешественники». Они не умеют летать, зато прекрасно ездят автостопом.

Как они попадают в квартиру?

В Роспотребнадзоре петербуржцам рассказали, что чаще всего мы сами приносим их в дом, даже не подозревая об этом. Вот основные пути:

  • Чемоданы из отпуска. Отели, хостелы и даже полки в поездах — любимые места клопов. Один малюсенький «пассажир» в складке сумки — и через месяц у вас дома целая колония.
  • Мебель с рук. Купили классное б/у кресло или диван на Авито? Обязательно загляните в швы. Клопы обожают прятаться в стыках дерева и ткани.
  • Соседи. В обычных многоэтажках насекомые мигрируют по вентиляции, через розетки или мелкие щели в стенах. Если кто-то в подъезде начал их травить, они могут просто «переехать» к вам.
  • Доставка и одежда. Реже, но бывает: клоп может зацепиться на складе или в примерочной магазина.

Как понять, что они уже у вас?

Клопы — мастера маскировки. Они выходят «на охоту» глубокой ночью, когда вы крепко спите. Но есть несколько признаков:

  1. Укусы «дорожкой». Клоп не кусает один раз. Он идет по коже и делает серию из 3–5 проколов. Если видите на теле красную цепочку из зудящих точек — это они.
  2. Пятнышки на простынях. Маленькие капли крови или черные точки (следы жизнедеятельности) на постельном белье.
  3. Специфический запах. Если клопов много, в комнате появляется странный сладковатый запах, похожий на испорченную малину или коньяк.

Полезные факты, о которых мало кто знает

  • Они очень живучие. Клопы могут обходиться без еды до полугода. Просто закрыть комнату на месяц и уехать не поможет — они будут ждать вашего возвращения.
  • Холод их не всегда берет. Чтобы клоп погиб от мороза, нужно минимум -20°C на несколько суток. А вот жару они ненавидят: стирка при 60°C убивает и взрослых особей, и яйца.
  • Они не живут на людях. В отличие от вшей, клопы не сидят на человеке постоянно. Они прячутся в кровати или рядом с ней и нападают только для питания.

Что делать, если вы их нашли?

Главное — не паниковать и не пытаться просто побрызгать «дихлофосом». Современные клопы уже привыкли к многим дешевым средствам из магазина.

  • Проверьте матрас. Исследуйте все швы, стыки кровати и плинтусы рядом.
  • Постирайте всё на максимуме. Постельное белье, шторы и одежду отправьте в стиральную машину на режим выше 60 градусов.
  • Зовите профи. Самый надежный вариант — вызвать дезинсекторов. Они используют туман, который проникает в такие щели, куда вы сами никогда не доберетесь.

Ранее «Городовой» рассказывал, что делать, если на вас нападает птица.

Автор:
Юлия Аликова
Новости Петербурга
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