Один хуже другого: 6 самых популярных за границей мифов о блокаде Ленинграда

Нередко в них верят и в России.

Блокада Ленинграда — одна из самых трагичных и героических страниц Великой Отечественной войны. Однако спустя десятилетия вокруг нее появились мифы и спекуляции, которые искажают реальную картину событий. Историк Юрий Никифоров разобрал самые популярные из публикуемых в Сети иностранцами и не только, чтобы показать, что действительно происходило в осажденном городе.

Миф 1. «Если бы сдали город, жертв было бы меньше»

Этот миф опровергается самими планами нацистов: Ленинград не должен был быть оккупирован — его планировали уничтожить. Гитлеровцы собирались лишить жителей продовольствия и оставить их умирать от голода.

Даже город как инфраструктура был не нужен — планировался его полный демонтаж. Сдача Ленинграда означала бы гибель для его жителей, так что их выбор — бороться — был осознанным и единственно возможным.

Миф 2. «Блокаду устроили только немцы»

Кроме немцев, в блокаде участвовали финны, эстонские формирования и даже испанская «Голубая дивизия». Финны активно способствовали изоляции города, а эстонские и немецкие силы устраивали обстрелы и грабежи в окрестностях. Вина за блокаду лежит на всех участниках нацистской коалиции.

Миф 3. «Блокада была пассивной войной»

Сражения под Ленинградом шли с невероятной интенсивностью. Наши войска предпринимали многочисленные попытки прорвать блокаду, включая знаменитую операцию на Невском пятачке. За время блокады было задействовано множество фронтов и армий, и жертвы среди солдат составили сотни тысяч.

Миф 4. «Ленинградцы деградировали до каннибализма»

Случаи каннибализма действительно фиксировались, но это были единичные проявления. В реальности в Ленинграде процветала взаимопомощь: создавались бригады, которые обследовали квартиры в поисках нуждающихся, а детские сады работали даже в самые тяжелые дни.

Миф 5. «Власть в Ленинграде процветала за счет пайков»

Руководство города действительно получало повышенные нормы продовольствия, но это была необходимость для сохранения управляемости города. Жданов и другие лидеры соблюдали строгую дисциплину, и любые случаи излишеств жестко наказывались.

Миф 6. «Вождь бросил Ленинград»

Генералиссимус лично курировал вопросы обороны города, направлял туда лучших военачальников и ресурсы. Создание Дороги жизни и эвакуация сотен тысяч жителей стали возможны благодаря стратегическим решениям Ставки, напоминает КП.

Блокада Ленинграда — это история не только трагедии, но и невероятного героизма. Подвиг жителей и защитников города остается примером стойкости и воли к жизни.