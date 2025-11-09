Одна яма — два маршрута: гигантский провал на Энгельса заставил два автобуса резко сменить курс

В Санкт-Петербурге вынужденно изменился путь следования двух автобусных маршрутов из-за аварийной ситуации на одном из участков проспекта Энгельса. Образовавшийся провал после потопа стал причиной временного перенаправления транспорта. Об этом сообщили представители перевозчика.

На маршруте автобуса № 86 теперь сохраняется стандартная схема движения только до проспекта Энгельса, после чего автобус направляется через Светлановскую площадь, далее по 2-му Муринскому проспекту, Институтскому проспекту, Новороссийской улице и возвращается на проспект Энгельса, а затем продолжает путь по прежнему маршруту. В обратном направлении движение происходит до Большого Сампсониевского проспекта, затем маршрут отклоняется через Новосильцевский переулок, далее по Новороссийской улице, Институтскому проспекту, 2-му Муринскому проспекту, Светлановской площади и опять выходит на проспект Энгельса.

Автобус № 98 двигается по обычному пути до Светлановского проспекта и далее перенаправляется через Светлановскую площадь, потом по 2-му Муринскому проспекту, Институтскому проспекту, Новороссийской улице до Ланского шоссе, после чего возвращается к привычному маршруту. В обратную сторону автобусы следуют до Ланского шоссе, затем объезжают участок по Новороссийской улице, Институтскому проспекту, 2-му Муринскому проспекту и через Светлановскую площадь — к Светлановскому проспекту.

Причиной сложности стал инцидент, произошедший ночью 9 ноября, когда в районе проспекта Энгельса на проезжую часть вышло большое количество холодной воды. Авария произошла из-за повреждения подземной трубы диаметром 500 мм, которое допустила сторонняя компания при проведении земляных работ. Из-за ситуации образовался размыв грунта и большая яма, и транспорт оказался в опасности.

Специалисты «Водоканала» уже приступили к устранению последствий инцидента. Похожие инциденты нередко приводят к серьёзным затруднениям в движении городского общественного транспорта.

По словам представителей компании, специалисты экстренно организовали для домов, попавших в зону технологического нарушения, временные источники подачи воды. Продолжается уборка дорожного покрытия от песка и установка ограждений в проблемной зоне. На месте работают не только сотрудники коммунальных служб, но и спасатели.