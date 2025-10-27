Ограбление таможни, ставшее легендой: чем запомнилось 27 октября в истории Петербурга

От инженерных чудес до революционных дерзостей.

Календарь Санкт-Петербурга наполнен значимыми датами, и 27 октября выделяется событиями, охватывающими различные сферы жизни города — от морской мощи и революционной дерзости до зарождения новых форм искусства.

1905: Инженерное чудо на волнах Балтики

27 октября 1905 года на Балтийском заводе был заложен броненосец «Император Павел I».

Спущенный на воду 25 августа 1907 года, этот корабль стал первым в мире, оборудованным уникальными гиперболоидными многосекционными стальными сетчатыми мачтами, разработанными знаменитым инженером В. Г. Шуховым.

В состав Балтийского флота корабль вошел 16 июля 1911 года, прослужив до 1923 года, после чего, с 19 апреля 1917 года, носил название «Республика».

1906: «Феерическая катастрофа» на Екатерининском канале

27 октября 1906 года на набережной Екатерининского канала (ныне канал Грибоедова) эсеры-максималисты совершили крупнейшую экспроприацию в истории дореволюционной России — налет на Петербургскую портовую таможню.

«Петербургский листок» описывал это событие как «катастрофу по грандиозности разрушительных элементов, обстоятельствам и месту действия, безусловно, напоминает нечто феерическое, но с мрачным, трагическим финалом».

Общая сумма похищенного составила 366 000 рублей, из которых 362 000 были кредитными билетами, а 4 000 — золотом.

1912: Занятия для избранных

27 октября 1912 года открылись первые курсы ритмической гимнастики, основанные при участии князя С. М. Волконского.

Занятия проводились по системе швейцарского композитора Далькроза, создателя ритмической гимнастики и главы Института ритма в Германии. Русские выпускники Института ритма стали преподавателями.

Курсы пользовались популярностью, но были закрыты в 1916 году из-за начала Первой мировой войны.

1918: Утраченный памятник Добролюбову

27 октября 1918 года у Тучкова моста был открыт памятник Н. А. Добролюбову работы скульптора К. Ф. Залита.

К сожалению, сооруженный из непрочных материалов, памятник не сохранился и был уничтожен наводнением 1924 года.

1968: «Героическому комсомолу» — вечная память

27 октября 1968 года в сквере южнее Комсомольской площади, на пересечении проспекта Стачек и Краснопутиловской улицы, был открыт памятник «Героическому комсомолу».

Созданный по проекту архитекторов Б. Б. Фабрицкого и И. П. Шмелева, скульпторов В. И. Гордона, В. Г. Тимошенко и О. И. Кузнецова, он был посвящен 50-летию ВЛКСМ.

1973: Торпедный катер «Комсомолец»

27 октября 1973 года в Гавани, на территории нынешнего «Ленэкспо», на постамент был установлен торпедный катер «Комсомолец».

Считается, что этим кораблем во время войны командовал Герой Советского Союза Афанасьев, известный тем, что в своем первом бою поразил вражеский корабль.

2004: Предшественница трамвая

27 октября 2004 года у станции метро «Василеостровская» открыли памятник петербургской конке — предшественнице трамвая.

Место установки — пересечение 7-й линии и Среднего проспекта — выбрано не случайно. Именно отсюда, с 27 августа 1863 года, курсировали экипажи первой конно-железной дороги.

Памятник, выполненный в виде двухэтажного вагона, создан по образцу петербургской конки 1872–1878 гг., модель которой была восстановлена по чертежам Путиловского завода.