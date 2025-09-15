Городовой / Общество / Огрызок, Первак, Бобр: настоящие русские имена, которые мы потеряли со временем
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Чтобы язык не вязала: Роскачество поделилось гайдом по выбору правильной хурмы Общество
Шапочка из плесени в банке: пригодно ли варенье в пищу, или годится только на выброс? Общество
Кринж, мемы и демонтаж: почему современные памятники вызывают в России больше смеха, чем гордости Общество
«Напоминает арку в Летнем саду Питера»: как найти маленький европейский рай в Псковской области Общество
Убежище для художника и мечтателя Северной столицы: кто творил в петербургских мансардах и где сейчас найти такое жилье Город
Теги
Санкт-Петербург Интересные факты Туризм Эксклюзив Автотранспорт
Категории
Общество Спорт

Огрызок, Первак, Бобр: настоящие русские имена, которые мы потеряли со временем

Опубликовано: 15 сентября 2025 10:43
славяне
Огрызок, Первак, Бобр: настоящие русские имена, которые мы потеряли со временем
Фото: Городовой.ру

Греческие, тюркские и скандинавские преобладают над исконно славянскими.

Сегодня кажется, что Антон, Пётр, Фёдор или Мария — исконно русские имена. Но почти все привычные нам имена пришли из других языков: греческого, латинского, еврейского, скандинавского. Славянских осталось катастрофически мало.

Древняя традиция имянаречения была другой. Имя должно было иметь смысл и силу. Оно не нуждалось в переводе — значение было очевидно: Ждан («долгожданный»), Гостомысл («мыслитель»), Добрила, Стоян, Борз («шустрый»), Зоряна («светлая, как заря»). Детей называли по чертам характера, надеждам или даже обстоятельствам рождения: Найдёныш, Первак, Третьяк.

Было и множество имён-звериных образов: Волк, Бобр, Чиж, Гоголь. А ещё странные, на первый взгляд, прозвищные имена: Страхота, Некрас, Безубая, Драчен, Возгря («сопля»), Огрызок, Тетёха («нерасторопный»). Многие из них давали ребёнку специально, чтобы «отвести сглаз»: злые духи не тронут того, кого уже «обозвали» худшими словами.

До принятия христианства имя считалось сакральным. Его сообщали богам, стихиям и духам дома, чтобы те взяли ребёнка под покровительство. Древние верили, что имя формирует судьбу: назвать дочь Надеждой — значит подарить ей надежду, сына Светославом — дать ему «славу света».

Автор:
Игорь Мустафин
Общество
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью
Больше интересных новостей по теме читайте на нашем Дзен-канале «Городовой».