Огрызок, Первак, Бобр: настоящие русские имена, которые мы потеряли со временем

Сегодня кажется, что Антон, Пётр, Фёдор или Мария — исконно русские имена. Но почти все привычные нам имена пришли из других языков: греческого, латинского, еврейского, скандинавского. Славянских осталось катастрофически мало.
Древняя традиция имянаречения была другой. Имя должно было иметь смысл и силу. Оно не нуждалось в переводе — значение было очевидно: Ждан («долгожданный»), Гостомысл («мыслитель»), Добрила, Стоян, Борз («шустрый»), Зоряна («светлая, как заря»). Детей называли по чертам характера, надеждам или даже обстоятельствам рождения: Найдёныш, Первак, Третьяк.
Было и множество имён-звериных образов: Волк, Бобр, Чиж, Гоголь. А ещё странные, на первый взгляд, прозвищные имена: Страхота, Некрас, Безубая, Драчен, Возгря («сопля»), Огрызок, Тетёха («нерасторопный»). Многие из них давали ребёнку специально, чтобы «отвести сглаз»: злые духи не тронут того, кого уже «обозвали» худшими словами.
До принятия христианства имя считалось сакральным. Его сообщали богам, стихиям и духам дома, чтобы те взяли ребёнка под покровительство. Древние верили, что имя формирует судьбу: назвать дочь Надеждой — значит подарить ей надежду, сына Светославом — дать ему «славу света».