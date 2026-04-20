Огурцы сразу в грунт не сею: Семена кладу в "улитку" - И урожай в сезон выношу огромными вёдрами
Огурцы сразу в грунт не сею: Семена кладу в "улитку" - И урожай в сезон выношу огромными вёдрами

Опубликовано: 20 апреля 2026 16:03
 Проверено редакцией
Совет по высадке огурцов

Хотите собирать огурцы вёдрами? Прекратите высаживать семена в грунт, высока вероятность, что их испортят муравьи ещё до появления всходов.

На канале "Дачные будни" предлагают оригинальный метод высадки огурцов на рассаду. Места потратите мало, а кустов получите целый выгон, что потом скажется на урожае, его будет огромное количество.

Нам понадобятся грунт, фольгированная основа, непосредственно семена, деревянная палочка и распылитель с водой. Расскажем, как реализовать этот метод на практике.

Раскатываем на рабочей поверхности фольгированную основу, фольгой укладываем наружу, к столу. Брать ленту хорошо шириной 15 сантиметров, длину выбирайте любую, чем больше будет "улитка", тем большее количество кустов сможете вырастить.

На основу укладываем грунт, сбрызгиваем его водой до влажного состояния, а потом закручиваем улитку. Чтобы она не распадалась, ставим её в полиэтиленовый пакет.

Теперь на верхней части улитки делаем в грунте отверстия глубиной 2 сантиметра, располагаем их в 3 сантиметрах друг от друга. В каждое отверстие вкладываем по семечку огурца, закрываем их почвой и ещё раз сбрызгиваем верх улитки водой.

Теперь верх пакета поднимаем и завязываем, получается парник. До появления всходов ставим улитки в тёплое место, например, под батарею.

Когда растения взойдут, ухаживаем за ними как за обычной рассадой. По мере подрастания переносим кустики в теплицу или в открытый грунт в зависимости от сорта и вашего климата.

При формировании рассады таким способом кустов огурцов у вас будет немерено, а урожай потом станете выносить с дачи огромными ведрами. Классный способ, который поможет сэкономить место на подоконнике, но при этом вырастить много огуречных кустов.

Автор:
Марина Котова
