Океан, мятный чай и восточные базары: куда поехать вместо Турции без виз и с прямыми перелётами

Касабланка — крупнейший город Марокко и одно из самых интересных направлений для путешествий россиян. Эта страна привлекает отсутствием визы, мягким климатом и удобными перелётами, а сам город сочетает восточную экзотику и европейский шарм. О тонкостях путешествия в этот город рассказал автор Дзен-канала Loop.

Главная достопримечательность Касабланки — величественная мечеть Хасана II с самым высоким минаретом в мире. Она расположена прямо на берегу Атлантического океана и поражает своей архитектурой. Любители пляжного отдыха оценят набережную Ла-Корниш с ресторанами, серфингом и живописными видами на океан.

В отличие от имперских городов Марокко, Касабланка предлагает более современную и аутентичную атмосферу. Здесь можно прогуляться по Старой Медине (исторический центр города), посетить квартал Хабус с его уникальным сочетанием мавританского и французского ар-деко, а также насладиться культурной жизнью города — выставками, концертами и фестивалями.

Кулинария Касабланки заслуживает отдельного внимания. Помимо международной кухни, туристам стоит попробовать традиционные марокканские блюда: тажин, кускус и пастиллу. Город также славится свежайшими морепродуктами, которые подают в ресторанах с видом на океан. Из напитков популярны мятный чай, ароматный кофе и свежевыжатый апельсиновый сок.

Передвигаться по городу удобно на трамвае или недорогих такси. Лучшее время для поездки — с мая по ноябрь, когда погода комфортная.

Касабланка — это идеальное направление для тех, кто ищет необычный отдых: океан, богатую культуру, вкусную кухню и атмосферу настоящего Марокко.

Ранее мы писали о стране, которая раньше была закрыта для россиян, но теперь стала доступна для путешествий.