Окрошка на таком напитке впечатлит всю семью: вместо кефира и кваса

Окрошку можно приготовить не только на квасе или кефире. Если хочется чего-то нового, попробуйте этот рецепт с копченой курицей и минералкой.
Вам понадобятся:
- копченые окорочка — 2 шт.,
- отварная картошка — 5 шт.,
- отварные яйца — 5 шт.,
- редис — 10 шт.,
- огурец — 4 шт.,
- зелень и специи по вкусу,
- щепотка лимонной кислоты.
- минералка.
Яйца и все остальные овощи нарежьте кубиками, а зелень мелко порубите. У курицы снимите кожицу и нарежьте мясо брусками.
Соедините в миске все ингредиенты, добавьте лимонку и специи. Выложите в салатник сметану, затем залейте газировкой и подавайте к столу, пишет портал «Лиза.ру».
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