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Окрошка на таком напитке впечатлит всю семью: вместо кефира и кваса

Общество Рецепты
12 мая 2024 09:40
Окрошка на таком напитке впечатлит всю семью: вместо кефира и кваса
Источник фото: timolina/freepik

Колбаса для нее тоже не нужна.

Окрошку можно приготовить не только на квасе или кефире. Если хочется чего-то нового, попробуйте этот рецепт с копченой курицей и минералкой.

Вам понадобятся:

  • копченые окорочка — 2 шт.,
  • отварная картошка — 5 шт.,
  • отварные яйца — 5 шт.,
  • редис — 10 шт.,
  • огурец — 4 шт.,
  • зелень и специи по вкусу,
  • щепотка лимонной кислоты.
  • минералка.

Яйца и все остальные овощи нарежьте кубиками, а зелень мелко порубите. У курицы снимите кожицу и нарежьте мясо брусками.

Соедините в миске все ингредиенты, добавьте лимонку и специи. Выложите в салатник сметану, затем залейте газировкой и подавайте к столу, пишет портал «‎Лиза.ру».

Источник фото: timolina/freepik

Ольга Назарова
Ольга Назарова
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