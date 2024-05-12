Окрошка на таком напитке впечатлит всю семью: вместо кефира и кваса

Колбаса для нее тоже не нужна.

Окрошку можно приготовить не только на квасе или кефире. Если хочется чего-то нового, попробуйте этот рецепт с копченой курицей и минералкой.

Вам понадобятся:

копченые окорочка — 2 шт.,

отварная картошка — 5 шт.,

отварные яйца — 5 шт.,

редис — 10 шт.,

огурец — 4 шт.,

зелень и специи по вкусу,

щепотка лимонной кислоты.

минералка.

Яйца и все остальные овощи нарежьте кубиками, а зелень мелко порубите. У курицы снимите кожицу и нарежьте мясо брусками.

Соедините в миске все ингредиенты, добавьте лимонку и специи. Выложите в салатник сметану, затем залейте газировкой и подавайте к столу, пишет портал «‎Лиза.ру».

Источник фото: timolina/freepik