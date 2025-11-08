Октябрьский сюрприз: подсолнечное масло взлетело до трехлетнего максимума

В октябре зафиксировано значительное повышение стоимости подсолнечного масла — цена этого продукта достигла высшей отметки за последние три года, сообщает РИА Новости.
По данным Всемирного банка, отмечается рост стоимости на протяжении четырёх месяцев подряд, прирост за последний месяц составил 3,4%. В итоге тонна масла предлагалась по 1357 долларов.
Специалисты связывают ускорение роста цен с уменьшением объёма экспорта из Украины. Сокращение экспорта повлияло на динамику мирового рынка.
Ранее также были отмечены изменения в розничных ценах на другие продукты в Петербурге. Стоимость сладкого перца увеличилась на 20,1%. Участники рынка отмечают, что подобные скачки на сезонные овощи происходят постоянно.