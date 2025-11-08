Фрагмент древней буддийской росписи вернулся в Эрмитаж: он будто ожил после реставрации

Специалисты провели работу по восстановлению сюжетной линии и устранению повреждений росписи.

В Государственном Эрмитаже завершили восстановление буддийской фрески «Жизнеописание Будды Шакьямуни». Об этом сообщили в пресс-службе музея, уточнив, что работа проводилась в лаборатории реставрации монументальной живописи.

Сейчас произведение вновь заняло место в постоянной экспозиции.

Древняя роспись, испытание на прочность которой выпало на годы блокады Ленинграда, долгое время находилась в неудовлетворительных условиях хранения, что привело к повреждениям.

Первая реставрация проводилась ещё в 1970-х годах, но поступавшие по частям элементы не позволили точно воссоздать единую композицию.

Современный этап восстановления занял восемнадцать месяцев. Мастерам предстояло не только скорректировать сюжет, но и устранить дефекты покрытия.

Детальное изучение состава грунта и красочного слоя помогло понять, какие изменения претерпела роспись за долгое время.

В ходе реставрации специалисты устранили расслаивания штукатурки, удалили загрязнения, устранили потемневшие участки.

Поверхность укрепили, оттенки выровняли, отдельные части смонтировали на новые плиты из пенопласта. При соединении фрагментов учитывали правильное расположение персонажей по сюжету, была выполнена графическая прорисовка утраченных мест.

После окончания всех работ произведение вернули в экспозиционный зал музея.

Роспись обнаружили в пещерном буддийском монастыре в 1910 году во время экспедиции по Восточному Туркестану. Для транспортировки в Петербург находку сначала доставили караваном, затем по железной дороге, после чего экспонат был размещён в Музее антропологии и этнографии.

В 1930-х годах гипсовые пластины с фрагментами поступили в собрание Эрмитажа.

В композицию вошли сцены из жизни принца Гаутамы, будущего Будды: отречение, прощание с конём и колесничим, постриг, эпизоды с демонами Мары, первая проповедь.

Главная сюжетная линия дополнена изображениями монахов, Будд, нагов, а также пляшущих, сидящих и идущих фигур. Сюжетное единство удалось восстановить благодаря тщательной работе реставраторов.

