Сезон холодов в тепле: из Петербурга появятся новые заграничные рейсы на осенне-зимний период

С наступлением холодного времени года у жителей Северной столицы появится больше возможностей для зарубежных поездок: в аэропорту Пулково вводятся новые маршруты за границу, сообщает «КП-Петербург».
Рейс из Каракаса с пересадкой на Кубе соединяют Россию и Венесуэлу. Перелёты будет выполнять национальная авиакомпания этой страны, а стоимость билета бизнес-класса в одну сторону составит 220 тысяч рублей.
Вылеты в Каракас предусмотрены каждые две недели, дорога займёт примерно 13 часов с учетом дозаправки на Кубе.
Кроме того, для тех, кто планирует отдых в Африке, появится регулярная возможность добраться до Касабланки.
Авиакомпания из Марокко объявила, что начнёт летать в Санкт-Петербург с 21 января 2026 года, а рейсы будут выполняться трижды в неделю. Цена перелёта в Касабланку стартует с отметки 21 тысяча рублей за билет в одну сторону.
Новый маршрут также открыт на Шри-Ланку — теперь из Пулково можно попасть в город Хамбантота.
Стоимость билета по данному направлению в декабре составляет 99 тысяч рублей в одну сторону. Помимо этого, ожидается появление прямых перелётов в Индию.
Ранее петербуржцы уже встретили первый самолёт из Венесуэлы, прибывший в Северную столицу.