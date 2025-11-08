Городовой / Город / Сезон холодов в тепле: из Петербурга появятся новые заграничные рейсы на осенне-зимний период
Сезон холодов в тепле: из Петербурга появятся новые заграничные рейсы на осенне-зимний период

Опубликовано: 8 ноября 2025 05:00
Global Look Press / Maksim Konstantinov

Петербуржцы смогут отправиться в разные части света от Африки до Южной Америки.

С наступлением холодного времени года у жителей Северной столицы появится больше возможностей для зарубежных поездок: в аэропорту Пулково вводятся новые маршруты за границу, сообщает «КП-Петербург».

Рейс из Каракаса с пересадкой на Кубе соединяют Россию и Венесуэлу. Перелёты будет выполнять национальная авиакомпания этой страны, а стоимость билета бизнес-класса в одну сторону составит 220 тысяч рублей.

Вылеты в Каракас предусмотрены каждые две недели, дорога займёт примерно 13 часов с учетом дозаправки на Кубе.

Кроме того, для тех, кто планирует отдых в Африке, появится регулярная возможность добраться до Касабланки.

Авиакомпания из Марокко объявила, что начнёт летать в Санкт-Петербург с 21 января 2026 года, а рейсы будут выполняться трижды в неделю. Цена перелёта в Касабланку стартует с отметки 21 тысяча рублей за билет в одну сторону.

Новый маршрут также открыт на Шри-Ланку — теперь из Пулково можно попасть в город Хамбантота.

Стоимость билета по данному направлению в декабре составляет 99 тысяч рублей в одну сторону. Помимо этого, ожидается появление прямых перелётов в Индию.

Ранее петербуржцы уже встретили первый самолёт из Венесуэлы, прибывший в Северную столицу.

Автор:
Юлия Аликова
