Городовой / Город / Поехали к инвесторам и не вернулись: в ОАЭ исчез Роман Новак
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Белка из Юго‑Восточной Азии: почему о ней вдруг заговорил Ленинградский зоопарк Город
Тайны петербургской подземки:﻿ 6 станций с обманчивыми названиями — куда стоит ехать и что увидеть Город
Музыка на паузе: рейд по уличным артистам в Петербурге показал сколько «фальшивых нот» записали в культурной столице Город
Кладбище на месте сада и улица-морг:﻿ какие загадки скрывает Васильевский остров в Петербурге Город
Молочная ферма Марии Фёдоровны — или как императрица решила стать дояркой Город
Теги
Санкт-Петербург Интересные факты История и культура Санкт-Петербурга Эксклюзив Продукты питания
Категории
Общество Спорт

Поехали к инвесторам и не вернулись: в ОАЭ исчез Роман Новак

Опубликовано: 7 ноября 2025 11:02
Поехали к инвесторам и не вернулись: в ОАЭ исчез Роман Новак
Поехали к инвесторам и не вернулись: в ОАЭ исчез Роман Новак
Городовой ру

В Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело об убийстве в связи с исчезновением Новака и его супруги в Эмиратах.

Следственные органы начали уголовное расследование после исчезновения Романа Новака и его жены Анны. Супруги, постоянно проживавшие в Объединённых Арабских Эмиратах, были объявлены в розыск после тревожного обращения родственников из Санкт-Петербурга.

Семья перестала выходить на связь, что и стало поводом для обращения в правоохранительные органы, сообщает пресс-служба СК РФ.

Известно, что 2 октября 2025 года пара планировала прибыть на встречу с потенциальными инвесторами в городе Хатта. К месту встречи их доставил личный водитель, высадив на стоянке возле озера.

Там супруги пересели в другой автомобиль и уехали, после чего о них больше не появлялось никаких сведений.

В связи с произошедшим возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «а» части 2 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации — убийство двух лиц.

Розыск супругов продолжается, параллельно ведётся расследование всех обстоятельств исчезновения. Следователи осуществляют необходимые проверочные действия.

Ранее сообщалось, что неизвестные выдвигали требование о крупном денежном выкупе за освобождение пары, однако собрать нужную сумму родственникам не удалось.

После этого злоумышленники лишили супругов жизни.

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью