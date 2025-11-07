Поехали к инвесторам и не вернулись: в ОАЭ исчез Роман Новак

Следственные органы начали уголовное расследование после исчезновения Романа Новака и его жены Анны. Супруги, постоянно проживавшие в Объединённых Арабских Эмиратах, были объявлены в розыск после тревожного обращения родственников из Санкт-Петербурга.
Семья перестала выходить на связь, что и стало поводом для обращения в правоохранительные органы, сообщает пресс-служба СК РФ.
Известно, что 2 октября 2025 года пара планировала прибыть на встречу с потенциальными инвесторами в городе Хатта. К месту встречи их доставил личный водитель, высадив на стоянке возле озера.
Там супруги пересели в другой автомобиль и уехали, после чего о них больше не появлялось никаких сведений.
В связи с произошедшим возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «а» части 2 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации — убийство двух лиц.
Розыск супругов продолжается, параллельно ведётся расследование всех обстоятельств исчезновения. Следователи осуществляют необходимые проверочные действия.
Ранее сообщалось, что неизвестные выдвигали требование о крупном денежном выкупе за освобождение пары, однако собрать нужную сумму родственникам не удалось.
После этого злоумышленники лишили супругов жизни.