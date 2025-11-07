ДМС и карьерный лифт без остановок: чего на самом деле добиваются от работодателей петербургские зумеры

Петербургские специалисты определили, какая профессия больше всего подходит представителям поколения Z.

В последние годы вокруг представителей поколения зумеров сложился устойчивый набор шуток и стереотипов. Молодых людей регулярно обсуждают в социальных сетях, где им приписывают привычку опаздывать и уходить на обед и не возвращаться к обязанностям.

Это вызывает настороженность у некоторых работодателей при выборе сотрудников среди молодежи.

На пресс-конференции ТАСС в Санкт-Петербурге обсудили этот вопрос.

Анна Шахова, руководитель отдела профессионального самоопределения городского центра занятости, отметила, что эти молодые люди с детства окружены технологиями, что сделало их гораздо более мобильными и открытыми к переменам. Она подчеркнула:

«Однако во всех поколениях есть люди, которые постоянно изучают новые технологии. Но в большинстве случаев молодые люди креативнее: они не опираются на опыт предыдущих поколений и создают свои правила.

Это прекрасное поколение, и, чтобы его понять, нам тоже нужно проявлять креативность».

Доцент высшей школы менеджмента Санкт-Петербургского университета Ольга Никифорова напомнила, что взрослая жизнь зумеров совпала с началом пандемии.

Это объясняет их предпочтение удалённой или гибридной формы занятости, а также привычку не покидать дом во время работы.

По словам Никифоровой, для молодежи важно наличие комфортной атмосферы и поддержки в коллективе. Она пояснила:

«При этом молодежь - одно из самых тревожных поколений, поэтому на работе их нужно поддерживать и создавать спокойную обстановку.

Они хотят получать ДМС, оплату услуг психолога и при этом быстрый карьерный рост, так как росли в быстроменяющемся мире».

По словам экспертов, нужно создавать для них менее стрессовую среду и тогда они будут отличными работниками.

Особенностью этого поколения стала ранняя профессиональная активность — школьники уже ищут временную работу, но при этом не спешат с созданием семьи и рождением детей.

Специалисты отмечают, что они часто делают выбор в пользу информационных технологий и маркетинга, поскольку эти отрасли наиболее подходят для дистанционной деятельности.

При трудоустройстве зумеры обращают внимание на возможность развития и баланс между личной жизнью и работой.

Одним из часто обсуждаемых вопросов стала привычка молодежи предпочитать переписку или голосовые сообщения обычным телефонным звонкам.

Анна Шахова объяснила, что для зумеров это более привычный и удобный способ обмена информацией. При этом отклик на сообщения обычно столь же быстрый, как и звонки для прошлых поколений.

Мария Дорохина, руководитель центра карьеры СПбГУ, рассказывает о желании молодежи развиваться профессионально и материально.

При этом зумеры иногда рассчитывают на более высокий доход, чем позволяют их навыки, но действительно интересные проекты могут для них оказаться важнее заработка. Дорохина отметила:

«Однако исследования показывают, что, если зумеру нравится компания, в которой он работает, и ценности организации совпадают с его собственными, он готов поставить зарплатные ожидания на второй план»

Этот возрастной слой активно осваивает современные цифровые технологии в работе и быту.

Эксперты добавили, что зумеры хорошо понимают: в будущем им предстоит конкурировать не только с коллегами, но и с умными машинами, которые способны заменить многие профессии.

Таким образом, уровень тревожности у молодых сотрудников часто высок, и работодателям рекомендуется учитывать это при организации рабочих процессов.