Опасность отступила: просадку грунта на улице Харченко удалось стабилизировать
Опасность отступила: просадку грунта на улице Харченко удалось стабилизировать

Опубликовано: 24 октября 2025 12:48
Опасность отступила: просадку грунта на улице Харченко удалось стабилизировать
Опасность отступила: просадку грунта на улице Харченко удалось стабилизировать
Городовой ру

Мероприятия осуществляются согласно установленному графику без перерывов.

В Выборгском районе Санкт-Петербурга удалось стабилизировать просадку грунта, образовавшуюся в зоне тоннельного коллектора. По информации городской администрации, укрепление стенок котлована и прилегающей территории проходило ускоренными темпами.

Это стало возможным благодаря использованию сразу двух установок для одновременного монтажа защитного ограждения с двух сторон.

Работы продолжаются между домами №18 на улице Харченко и на 1-м Муринском проспекте. В администрации города подчеркнули, что все мероприятия ведутся без перерывов, строго по утвержденному плану.

Дополнительно проводится установка временной обводной линии коллектора в две нитки, что позволит продолжить перекачку сточных вод, пока строится новая дублирующая линия участка Выборгского коллектора.

Напомним, что в понедельник вечером в районе дома №29/20 по 1-му Муринскому проспекту произошла просадка дорожного полотна вблизи шахты 120А. По этой причине жителей дома на улице Харченко, возле которого и зафиксировали провал, временно разместили в здании школы №104.

Предварительной версией возникшего инцидента с грунтом считается прорыв подземного коллектора.

По распоряжению губернатора Беглова специалисты метрополитена Санкт-Петербурга усилили контроль над состоянием тоннелей метро между станциями «Лесная» и «Площадь Мужества». Кроме того, в ночное время было организовано внеплановое обследование метро вблизи канализационного коллектора.

Нарушений в конструкции подземных линий на этом участке сотрудники не обнаружили.

Автор:
Юлия Аликова
