Ощипывать руками слишком долго: отделить листочки петрушки можно одним взмахом

Стебли ароматной зелени редко добавляют в блюда, так как они слишком жесткие. Чтобы на зубах не хрустело ничего лишнего, в ход идут только листочки. Опытные хозяйки достаточно быстро ощипывают петрушку вручную, хотя весь процесс может занять меньше секунды.

Возьмите обычную терку и положите ее на разделочную доску так, чтобы на вас смотрели крупные зубчики. Вставьте в отверстие стебель петрушки, перехватите кончик с внутренней стороны и потяните. Листья в щель не пролезут и оторвутся. Смахните их на доску и продолжите манипуляции.

Не заметите, как перед вами окажется горстка очищенной зелени. Ее останется только мелко нарезать для дальнейшей готовки, передает Telegram-канал «Современная хозяйка».

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