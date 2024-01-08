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Ощипывать руками слишком долго: отделить листочки петрушки можно одним взмахом

Ощипывать руками слишком долго: отделить листочки петрушки можно одним взмахом
Как быстро отделить листья петрушки

Понадобится один кухонный девайс.

Стебли ароматной зелени редко добавляют в блюда, так как они слишком жесткие. Чтобы на зубах не хрустело ничего лишнего, в ход идут только листочки. Опытные хозяйки достаточно быстро ощипывают петрушку вручную, хотя весь процесс может занять меньше секунды.

Возьмите обычную терку и положите ее на разделочную доску так, чтобы на вас смотрели крупные зубчики. Вставьте в отверстие стебель петрушки, перехватите кончик с внутренней стороны и потяните. Листья в щель не пролезут и оторвутся. Смахните их на доску и продолжите манипуляции.

Не заметите, как перед вами окажется горстка очищенной зелени. Ее останется только мелко нарезать для дальнейшей готовки, передает Telegram-канал «Современная хозяйка».

Источник фото: Изображение от jurien huggins на Unsplash

Общество Кулинария Продукты питания Советы Лайфхак
8 января 2024 10:45
Валерия Белашкова
Валерия Белашкова
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