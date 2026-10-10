Осенний Петербург и книги по искусству: идем на ярмарку в Летний сад

Осень в Петербурге — идеальное время для долгих прогулок.10 октября в Летнем саду пройдет книжная ярмарка Русского музея.
Это отличный повод выбраться в центр и обновить домашнюю библиотеку.
Что, где и когда?
Ярмарка пройдет в один день — 10 октября. Гостей ждут с 12:00 до 18:00, сообщает Русский музей.
Искать книги нужно в Оранжерее Летнего сада, на площадке «Красный огород». Вход на ярмарку бесплатный, оплачиваются только сами покупки.
За чем стоит идти?
Русский музей привезет свои лучшие каталоги и альбомы по искусству. На большинстве книг можно будет сэкономить: на них дают скидку 20%.
Исключение сделают только для самых свежих каталогов к новым выставкам.
Вот что там можно найти:
- Альбомы с картинными шедеврами (Малевич, Шишкин, Брюллов, Куинджи и многие другие).
- Тематические каталоги музейных коллекций.
- Редкие архивные издания. Их уже давно распродали в обычных магазинах, а на ярмарке они будут.
Немного истории и атмосферы
Сама локация ярмарки — место с историей. Красный огород при Петре I был не просто садиком. Там выращивали редкие пряные травы и даже овощи для царского стола. Название «красный» в те времена означало «красивый».
Осенью здесь невероятно уютно. Можно не просто купить книги, но и сделать отличные кадры на фоне желтеющего сада.
Альбомы по искусству делают на плотной бумаге, поэтому они весят немало. Возьмите с собой прочный шопер или рюкзак, чтобы не нести тяжелые покупки в руках.
Планируйте вылазку на выходной, берите стакан горячего кофе и отправляйтесь за книжными сокровищами!
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