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Осенний Петербург и книги по искусству: идем на ярмарку в Летний сад

Опубликовано: 10 октября 2026 09:09
 Проверено редакцией
Осенний Петербург и книги по искусству: идем на ярмарку в Летний сад
Осенний Петербург и книги по искусству: идем на ярмарку в Летний сад
фото: Городовой.ру
Русский музей привезет свои лучшие каталоги и альбомы по искусству.

Осень в Петербурге — идеальное время для долгих прогулок.10 октября в Летнем саду пройдет книжная ярмарка Русского музея.

Это отличный повод выбраться в центр и обновить домашнюю библиотеку.

Что, где и когда?

Ярмарка пройдет в один день — 10 октября. Гостей ждут с 12:00 до 18:00, сообщает Русский музей.

Искать книги нужно в Оранжерее Летнего сада, на площадке «Красный огород». Вход на ярмарку бесплатный, оплачиваются только сами покупки.

За чем стоит идти?

Русский музей привезет свои лучшие каталоги и альбомы по искусству. На большинстве книг можно будет сэкономить: на них дают скидку 20%.

Исключение сделают только для самых свежих каталогов к новым выставкам.

Вот что там можно найти:

  • Альбомы с картинными шедеврами (Малевич, Шишкин, Брюллов, Куинджи и многие другие).
  • Тематические каталоги музейных коллекций.
  • Редкие архивные издания. Их уже давно распродали в обычных магазинах, а на ярмарке они будут.

Немного истории и атмосферы

Сама локация ярмарки — место с историей. Красный огород при Петре I был не просто садиком. Там выращивали редкие пряные травы и даже овощи для царского стола. Название «красный» в те времена означало «красивый».

Осенью здесь невероятно уютно. Можно не просто купить книги, но и сделать отличные кадры на фоне желтеющего сада.

Альбомы по искусству делают на плотной бумаге, поэтому они весят немало. Возьмите с собой прочный шопер или рюкзак, чтобы не нести тяжелые покупки в руках.

Планируйте вылазку на выходной, берите стакан горячего кофе и отправляйтесь за книжными сокровищами!

Ранее «Городовой» рассказывал, как музеи Петербурга спасают шедевры и бьют мировые рекорды.

Автор:
Юлия Аликова
Новости Петербурга
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